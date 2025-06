DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: PowerCo SE erteilt den Proof of Concept für die Koenig & Bauer Trockenbeschichtungsanlage für Batterien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Koenig & Bauer AG: PowerCo SE erteilt den Proof of Concept für die Koenig & Bauer Trockenbeschichtungsanlage für Batterien

Würzburg (pta000/03.06.2025/16:10 UTC+2)

Die Koenig & Bauer AG ("Koenig & Bauer", WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500) ist seit Juni 2023 Entwicklungspartner der Volkswagen Tochter PowerCo SE im Bereich der Batteriezellfertigung. Zentraler Entwicklungsschritt in der Zusammenarbeit ist die lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung von Anoden und Kathoden (Dry-Coating), für die Koenig & Bauer eine Trockenbeschichtungsanlage entwickelt.

PowerCo SE hat den Entwicklungsstand der Dry-Coating-Anlage von Koenig & Bauer heute, am 03.06.2025, mit dem "Factory Acceptance Test" abgenommen. Damit hat Koenig & Bauer den Proof of Concept - der am 19. Dezember 2024 für Mitte 2025 avisiert war - für seine Technologie erfolgreich erbracht und die Konzeptphase positiv abgeschlossen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Koenig & Bauer.

Die Parteien setzen die weitere Entwicklung zur industriellen Serienfertigung auf dem Prototyp der Herstellungsanlage fort. Im nächsten Schritt wird die Anlage bei PowerCo SE in eine Pilotlinie zur Trockenbeschichtung umgezogen. Dort sollen weitere Skalierungs- und Weiterentwicklungen durchgeführt werden, um die Eignung der Technologie für die industrielle Serienproduktion nachzuweisen. Vereinbarungsgemäß tragen beide Entwicklungspartner weiterhin ihren Entwicklungsaufwand selbst.

Koenig & Bauer plant, die Skalierungsentwicklung mit PowerCo in 2026 abzuschließen. Zu diesem Zweck haben die Parteien zwischenzeitlich einen kommerziellen Rahmenvertrag abgeschlossen.

