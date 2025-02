Erfurt (ots) -Am 29. Februar 2000 erblickte Bernd das Brot das Licht der Welt. In der Puppet-Comedy "Tolle Sachen" hatte er seinen ersten Auftritt bei KiKA. Ob er will oder nicht, er ist seitdem untrennbar mit KiKA verbunden. Der einzigartig-kantige Grimme-Preisträger von 2004 hat im letzten Vierteljahrhundert viel erlebt und ist heute eine unverwechselbare Ikone mit riesiger Fangemeinde. 2025 steht bei KiKA daher ganz im Zeichen von Bernds Geburtstag - und der wird brotal gut!Los geht's am 28. Februar 2025 um 19:30 Uhr mit dem KiKA-Medienmagazin "Team Timster spezial - Party für Bernd das Brot" (KiKA). Doch es wäre nicht Bernd das Brot, wenn alles reibungslos ablaufen würde. Das Studio ist festlich geschmückt, viele KiKA-Stars senden ihre Geburtstagsgrüße und bisher unbekannte Fun-Facts warten auf die Zuschauenden - doch von Bernd das Brot fehlt jede Spur. Nun liegt es am KiKA-Publikum, ihn bei der Mitmach-Aktion "Finde Bernd" zu suchen.Viele weitere Highlights gibt es für Bernd-Fans das ganze Jahr über bei KiKA: Von einer Neuauflage des Songs "Tanzt das Brot" mit Marti Fischer über Bernd-Shows im ZDF-Fernsehgarten in Mainz bis hin zu der besonderen Serienpremiere "Besser mit Bernd" (KiKA) im September. Nicht fehlen dürfen dabei Mitmach-Aktionen und Überraschungen.Silke Haverkamp und Juliette Alfonsi sind bei KiKA unter der Leitung von Stefan Pfäffle für die Inhalte rund um "Bernd das Brot" zuständig. Die Idee zur Figur stammt von Autor und Komiker Tommy Krappweis. Gemeinsam mit seiner Produktionsfirma bummfilm produziert er bis heute Filme, Serien und Videos rund um Bernd das Brot. Synchronsprecher Jörg Teichgräber verleiht Bernd das Brot seine charakteristische Stimme.Podcast-Tipp: In "Triff KiKA -Werkstattgespräche" gibt KiKA-Redakteurin Silke Haverkamp Einblicke in die Markenführung der Kultfigur, seine Bedeutung für KiKA, spricht über das Zusammenspiel mit Chili das Schaf und Briegel der Busch und wirft einen Blick auf die Highlights im Bernd-Geburtstagsjahr 2025. Die Podcast-Episode ist ab 4. März 2025 der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Für Interview-Anfragen rund um Bernd das Brot wenden Sie sich gerne an kommunikation@kika.de.Weitere Informationen finden Sie im Dossier "25 Jahre Bernd das Brot" unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5978562