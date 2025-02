© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Die Zukunft der Wasserstoffenergie in den USA steht unter Präsident Donald Trump an einem entscheidenden Wendepunkt. Während Wasserstoff als Schlüsselelement für eine kohlenstoffarme Zukunft gilt, hängt seine wirtschaftliche Rentabilität stark von staatlichen Subventionen ab - insbesondere von den Steuergutschriften, die nun unter der Trump-Regierung und einem republikanischen Kongress auf dem Prüfstand stehen. Vergangene Woche forderte eine Koalition führender Unternehmen aus der Automobil-, Chemie- und Energiebranche den US-Kongress auf, die Subventionen für Wasserstoff aufrechtzuerhalten. In einem Brief argumentierten General Motors, Dow Chemical und das American Petroleum Institute, …