DJ Moody's erhöht Tui-Rating auf Ba3 von B1 - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätsnoten für den Reisekonzern Tui nach besser als erwarteten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 angehoben. Diese hätten zu einem positiven bereinigten freien Cashflow (FCF) geführt, der durch Wachstum in allen Geschäftsbereichen erzielt wurde, sowie zu verbesserten Kreditkennzahlen wie dem Verhältnis von Verschuldung zu EBITDA, teilte Moody's Investors Service mit. Die Ratinganalysten hoben das Corporate Family Rating (CFR) für Tui von B1 auf Ba3 und das Probability of Default Rating (PDR) von B1-PD auf Ba3-PD an. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert.

Der Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass der Verschuldungsgrad des Reisekonzerns bis zum Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres konstant bei oder unter 2,5x bleiben wird und dass der FCF weiterhin im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Verhältnis zu den von Moody's bereinigten Schulden liegen wird.

February 25, 2025

