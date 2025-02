Die Nordex-Aktie verzeichnete am Dienstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im Börsenhandel. Das Wertpapier des Windkraftanlagenherstellers konnte einen Zuwachs von 2,83 Prozent verbuchen und erreichte einen Tageskurs von 12,34 Euro. Besonders beachtenswert war dabei die Handelsdynamik an der Börse, wo bereits am Vormittag ein erhebliches Handelsvolumen von über 280.000 Aktien zu verzeichnen war. Im Vergleich zum Vorjahreshöchststand von 15,77 Euro, der im Mai markiert wurde, besteht noch erhebliches Aufholpotenzial. Analysten sehen dies ähnlich und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 17,78 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine gemischte Entwicklung. Während Nordex im vergangenen Quartal einen leichten Gewinn von 0,02 Euro je Aktie erwirtschaften konnte, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,15 Euro darstellt, musste beim Umsatz ein Rückgang von 3,07 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro hingenommen werden. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn von 0,047 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und sollen Ende Februar 2025 präsentiert werden.

