Westgold verkauft Lakewood-Mühle für 85 Millionen AUD: Fokus auf Kernanlagen

Westgold Resources Limited hat den Verkauf der Lakewood-Mühle an Black Cat Syndicate Limited für 85 Millionen AUD bekannt gegeben. Die Transaktion umfasst 70 Millionen AUD in gestaffelten Barzahlungen und 15 Millionen AUD in Black-Cat-Aktien, die für zwölf Monate gesperrt bleiben. Zudem übernimmt Black Cat etwa 8 Millionen AUD an Umweltsanierungsverpflichtungen. Der Abschluss des Verkaufs wird bis spätestens 31. März 2025 erwartet.

Strategische Neuausrichtung auf Kernanlagen

Westgold zufolge ist der Verkauf der Lakewood-Mühle Teil einer strategischen Neuausrichtung auf größere Minen und Verarbeitungsanlagen, um die operative Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. CEO Wayne Bramwell erklärte, dass durch den Fokus auf größere Anlagen insbesondere in den südlichen Goldfeldern höhere Produktionskapazitäten erreicht werden sollen.



Bramwell betonte: "Größere Minen, die größere Verarbeitungsanlagen beliefern, sind unsere Strategie, um höhere betriebliche Leistungen und Margen bei geringeren Kosten zu erzielen." Westgold investiere daher in die Erweiterung der Beta Hunt-Mine, um eine jährliche Produktionsrate von über 2 Millionen Tonnen zu erreichen. Parallel dazu werde eine Erweiterungsstudie für die Higginsville-Mühle abgeschlossen, die eine Kapazität von 2,6 bis 4,0 Millionen Tonnen pro Jahr anstrebt. Diese Strategie solle es ermöglichen, zusätzliche regionale Untertage- und Tagebauziele effizienter zu erschließen.







Kapital für Expansion und Fokussierung auf Kernanlagen

Westgold sieht den Verkauf der Lakewood-Mühle als wesentlichen Schritt zur Optimierung seines Anlagenportfolios. Das freigesetzte Kapital werde in den Ausbau der Higginsville-Anlage investiert, um die Verarbeitungsleistung an einem zentralen Standort zu konsolidieren und ein größeres, kosteneffizienteres Verarbeitungszentrum zu schaffen.



Trotz des Verkaufs behält Westgold eine strategische Option bei: Das Unternehmen hat sich die vorrangige Nutzung von bis zu 200.000 Tonnen jährlicher Verarbeitungsleistung in der Lakewood-Mühle für die nächsten zwei Jahre gesichert. Dies gewährleiste Flexibilität bei der Verarbeitung von Erzen aus anderen Projekten.

Ausblick: Wachstum und Expansion in 2025

Westgold plane, die Ergebnisse der Higginsville-Erweiterungsstudie im März 2025 zu veröffentlichen. Das Unternehmen erwartet durch die geplante Steigerung der Produktionskapazität aus der Beta Hunt-Mine und der Higginsville-Anlage eine signifikante Verbesserung der operativen Leistung und Kosteneffizienz. Zusätzlich biete die strategische Neuausrichtung Potenzial für weitere Explorations- und Expansionsprojekte in den südlichen Goldfeldern.

