PROCHECK24 hat sein Ratenkredit-CRM optimiert. Durch die Neuerungen, die beispielsweise erweiterte Filtermöglichkeiten oder automatische Aktualisierung der Angebote in Echtzeit beinhalten, soll der Prozess für Kunden und Vermittler vereinfacht werden. Der Kreditvermittler PROCHECK24 hat sein Ratenkredit-CRM umfassend überarbeitet. Das soll Vermittlern eine bessere Benutzererfahrung ermöglichen, so das Unternehmen. So hat das Unternehmen die Navigation optimiert und die Übersicht verbessert. Ab sofort ...

