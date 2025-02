Solana Kurs Prognose: Wie lange stagniert der SOL-Token noch?

Die letzten Wochen waren für Solana-Anleger alles andere als rosig: Die aktuell sechstgrößte Kryptowährung am Markt (nach Marktkapitalisierung) musste einige starke Verluste hinnehmen und befindet sich seit Anfang Februar in einer langen Kurskorrektur, die den Preis von zuletzt über 250 US-Dollar unter die Marke von 140 US-Dollar gedrückt hat.

Diese schlechte Performance wird jedoch nicht nur vom Preis belegt, sondern auch von vielen anderen Indikatoren. Der Krypto-Analyst Ali Martinez hat einen Blick auf einige dieser Faktoren geworfen und dabei festgestellt, dass vieles für eine längere Stagnation des SOL-Tokens spricht.

Krypto-Wale verkaufen SOL-Anteile - wurde das höchste Hoch im Zyklus erreicht?

Ein wichtiger Hinweis darauf, wie sich Solana in den kommenden Wochen und Monaten preislich betrachtet verhalten dürfte, ist die Netzwerkaktivität: Je mehr Nutzer im Solana-Netzwerk aktiv sind, desto größer ist auch die Nachfrage nach dem SOL-Token sowie den vielen Projekten im Ökosystem. Zuletzt gab es hier jedoch starke Einbrüche zu verzeichnen. Das verrät Ali Martinez zumindest in einem Tweet in den heutigen Morgenstunden, denn laut seiner angehängten Grafik fiel die Anzahl der aktiven SOL-Adressen von 18,5 Millionen im vergangenen Oktober auf zuletzt gerade einmal 7,3 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von 60 Prozent.

Gleichzeitig zeigt er in einem weiteren Tweet (siehe unten), dass zuletzt eine Vielzahl der Solana-Großanleger ihre SOL-Reserven veräußert haben beziehungsweise anderweitig einsetzen. Insgesamt 135 SOL-Wale mit jeweils über 10.000 Solana-Token verkauften ihre Anlagen.

135 whales holding over 10,000 Solana $SOL have sold or redistributed their holdings in the past month! pic.twitter.com/k5OObAWH4p - Ali (@ali_charts) February 25, 2025

All dies deutet darauf hin, dass das Interesse an Solana, aber auch den Solana-Meme-Coins, die in den vergangenen Monaten stark den Markt bestimmten, derzeit am Abflachen ist. Zuletzt trieb das Interesse an den Meme-Coin-Projekten und vor allem an der Solana-Plattform pump.fun den SOL-Preis merklich in die Höhe. Sollte der Hype jedoch nicht zurückkehren, dürfte das den Solana Kurs längerfristig auf einem niedrigeren Niveau halten.

Schuld daran könnte laut Martinez übrigens der Token-Launch des OFFICIAL TRUMP Coins sein, wie er in einem weiteren Tweet mitteilt: Der lokale Höchstpunkt des aktuellen Zyklus wurde genau dann erreicht, als der TRUMP-Token auf den Markt gekommen ist. Seitdem scheint es nur noch bergab zu gehen.

Auch wenn der Solana-Meme-Hype jetzt ein Tief durchläuft, könnte es sich immer noch lohnen, in verschiedene Meme-Coin-Projekte zu investieren. Dies zeigt sich unter anderem auch in dem Interesse an dem neuen Projekt Meme Index (MEMEX), das gleich vier verschiedene Meme-Coin-Indizes anbietet. So lässt sich eine Meme-Coin-Strategie umsetzen und gleichzeitig das Risiko minimieren, indem das Portfolio ganz einfach diversifiziert wird.

Fast 4 Millionen US-Dollar im Presale: Interesse an Meme Index explodiert

Wer sein Meme-Coin-Portfolio ganz einfach diversifizieren möchte, der bekommt mit den vier Index-Angeboten von Meme Index die passende Möglichkeit dafür geboten. Die Idee ist so einfach wie genial: Statt einzeln in alle acht großen Meme-Token zu investieren, könnten Nutzer der Plattform einfach den "Meme Titan Index" nutzen.

Darf es etwas mehr Risiko sein? Dann könnte der "Meme Moonshot Index" eventuell überzeugen, denn dieser Index folgt den Meme-Token, die das Potenzial haben, in die Top 10 vorzudringen.

Besuche den Vorverkauf von Meme Index für weitere Informationen!

Die Meme Index (MEMEX) Tokenomics in der Übersicht.

Der native MEMEX-Token der Plattform fungiert dabei hauptsächlich als Governance-Token und ermöglicht nicht nur die Teilnahme an verschiedenen Abstimmungen. Investoren können selbst Vorschläge darüber einbringen, welcher Meme-Coin in welchen Index integriert werden soll - oder welche Token aus einem Index herausgewählt werden müssen.

Derzeit liegt der Preis für einen Meme Index Coin bei 0,0165556 US-Dollar und wird bereits während des laufenden Presales automatisch ansteigen. So lohnt es sich, frühzeitig zu investieren. Das gilt auch für das Staking-Angebot, das bereits aktiv ist: Wer jetzt MEMEX-Token erwirbt und diese direkt anlegt, erhält eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 593 Prozent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.