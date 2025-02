Mit Version 7 von Samsungs One UI gibt es wieder einige Veränderungen an der Oberfläche der Galaxy-Smartphones. Damit ihr euch schnell zurechtfindet, erklären wir euch die wichtigsten Neuerungen. Derzeit steht One UI 7 zwar nur für das Galaxy S25, 25 Plus und Ultra sowie für das Galaxy S24 in Betaform bereit. Im Laufe der nächsten Monate landet das Update aber garantiert auf vielen weiteren Galaxy-Modellen. Wir zeigen euch einige der neuen Funktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...