New York (www.fondscheck.de) - Der auf öffentliche und private Unternehmenskredite spezialisierte Vermögensverwalter Muzinich & Co. legt einen neuen europäischen Long-Term Investment Fund (kurz: ELTIF) auf: Der Muzinich European Private Credit ELTIF SICAV, S.A. macht Investoren die Expertise von Muzinich auf den privaten Kreditmärkten zugänglich, so Muzinich & Co. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...