Der Silberpreis bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne zwischen 32 und 33 US-Dollar. Am Dienstagmorgen notiert Silber bei 32,24 US-Dollar, was einem Tagesverlust von 1,3 % entspricht. Dennoch zeigt sich über die letzten fünf Handelstage eine positive Entwicklung von 0,36 %. Marktanalysten prognostizieren langfristig weiteres Potenzial für Silber, insbesondere durch die steigende industrielle Nachfrage. Vor allem die Elektrifizierung und geopolitische Unsicherheiten treiben das Interesse an physischem Silber an. In Korea pausieren Banken den Silberverkauf, ...

