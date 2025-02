DJ Heidelberg Materials sieht Absatzerholung im Europa-Geschäft

DOW JONES--Heidelberg-Materials-Chef Dominik von Achten rechnet damit, dass der Absatzrückgang im Europa-Geschäft mit Baustoffen in diesem Jahr zu einem Ende kommen wird. "Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Europa wieder Tritt fassen wird", sagte der Manager auf der Bilanzpressekonferenz. Der in den ersten drei Quartalen 2024 zu beobachtende Volumenrückgang habe sich schon in den drei Schlussmonaten deutlich abgeflacht, weshalb das Ergebnis im vierten Quartal mit 15 Prozent auch deutlich stärker zugelegt habe als im Gesamtjahr mit 6 Prozent, sagte von Achten.

2024 war der Absatz des Konzerns von Zement, Zuschlagstoffen und Beton im Jahresvergleich um zwei bis vier Prozent zurückgegangen.

Auch in Deutschland sei das Tal der Tränen 2024 wohl erreicht worden, so von Achten. Die Chancen, dass es von hier aus wieder aufwärts gehe, seien größer als das Risiko zurückzufallen.

In Westeuropa ist der Absatz an Baustoffen in den vergangenen Jahren laut Konzernchef um 20 bis 30 Prozent gefallen. Heidelberg Materials nutzt die vorhandenen Überkapazitäten bei der Herstellung von sogenanntem Klinker - ein Vorprodukt für Zement - zur Abschaltung von einigen seiner kosten- und energieintensiven Drehrohröfen. Das Unternehmen setzt im Rahmen seiner Dekarbonisierungsstrategie auch auf einen höheren Anteil von Recyclingmaterial in der Zementherstellung.

Betroffen von Abschaltungen waren zuletzt die Klinkerlinien von zwei Werken in Frankreich, von einem in Spanien sowie der am Standort Hannover. Dies führte zu Abschreibungen und Restrukturierungskosten in Höhe von 436 Millionen Euro, weshalb der unbereinigte Nettogewinn auch um 8 Prozent sank.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2025 07:19 ET (12:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.