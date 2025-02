SAN JOSE, Kalifornien, 25. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. ("Anixa" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Brustkrebsimpfstoff in der Nachrichtensendung "America Reports" auf dem TV-Sender Fox News präsentiert wurde. Im Beitrag wurde darauf hingewiesen, dass der Impfstoff von Anixa das Potenzial hat, die Brustkrebsvorsorge zu revolutionieren, da die Krankheit so bereits im Frühstadium bekämpft werden kann.

Anixas Brustkrebsimpfstoff ist so konzipiert, dass er das Immunsystem darauf trainiert, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren, bevor sie sich zu invasiven Tumoren entwickeln können. Der Impfstoff zielt auf das Laktationsprotein a-Laktalbumin ab, das nur in der Brust einer stillenden Frau exprimiert wird, nicht aber in anderen Lebensabschnitten oder in anderen Gewebearten. Wenn eine Frau jedoch an Brustkrebs erkrankt - dazu zählen sowohl triple-negativer Brustkrebs (TNBC) als auch andere Arten von Brustkrebs -, wird das a-Laktalbumin von vielen der bösartigen Zellen exprimiert. Eine Aktivierung des Immunsystems durch Impfung, um zytotoxische T-Zellen auf die Tumorzellen zu lenken, die dieses Protein exprimieren, könnte einen präventiven Immunschutz gegen neu entstehende Brusttumoren bieten, die a-Lactalbumin exprimieren.

"Es freut uns sehr, dass unser Brustkrebsimpfstoff in 'America Reports' auf Fox News portraitiert wird. Diese Bekanntmachung auf nationaler Ebene rückt die Wichtigkeit der präventiven Krebsimmuntherapie stärker ins Bewusstsein der Menschen", so Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. "Wir sind überzeugt, dass wir bedeutende Fortschritte erzielt haben und optimistisch, dass dieser Impfstoff die Häufigkeit von triple-negativem Brustkrebs und auch anderen Brustkrebsarten verringern kann."

Die klinische Phase-I-Studie, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic durchgeführt und durch eine Zuwendung des US-Verteidigungsministeriums finanziert wird, liefert nach wie vor vielversprechende Fortschritte. Im Zuge der Aufnahme weiterer Patientinnen in alle drei Kohorten ist Anixa angesichts der positiven Datentrends, die zu beobachten sind, sehr zuversichtlich. Der Impfstoff zeigt ein starkes Sicherheitsprofil und wird von den Teilnehmerinnen gut vertragen; bei über 70 % der Patientinnen wurden protokolldefinierte Immunreaktionen beobachtet. Für 2025 ist der Beginn einer Phase-2-Studie in der neoadjuvanten Phase geplant, was einen wesentlichen Meilenstein in der laufenden Entwicklung des Impfstoffs darstellt.

Um den Beitrag in "America Reports" auf Fox News anzusehen, besuchen Sie den YouTube-Kanal von Anixa unter https://www.youtube.com/watch?v=PIvp5oiK-Ac.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen "zurückgezogene" Proteine ("retired proteins"), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Das Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "wahrscheinlich", "werden" und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in "Item 1A - Risk Factors" und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mailto:mcatelani@anixa.com

408-708-9808

