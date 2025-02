Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Der DAX ist gestern nach einer ersten Erleichterung über die potenziell einfache Regierungsbildung in Berlin an die Widerstandszone bei 22.500 herangelaufen und hat wieder nach unten gedreht. Das technische Bild hatte sich bereits in der vergangenen Woche eingetrübt, die Börsenampel bleibt weiter auf Gelb. Konsolidierung der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Gewinne ist angesagt, erst unter der runden 22.000er Marke dürfte sich das Tempo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...