DJ Nagel: EZB-Leitzins ist noch restriktiv

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel weiterhin restriktiv. In der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bundesbank widersprach Nagel der EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die kürzlich gesagt hatte, sie sei nicht mehr sicher, ob die Geldpolitik noch restriktiv sei. Nagel und Schnabel gelten beide als geldpolitischen "Falken".

"Aus meiner Sicht: Zu dem Zeitpunkt, als sie die Aussage getroffen hat, und auch aus heutiger Sicht wäre ich noch nicht dort, wo sie war", sagte Nagel. Schnabel hatte ihre Einschätzung des Restriktionsgrads mit der Forderung verbunden, der Rat müsse nun über eine Zinspause oder gar das Ende der Zinssenkungen zu diskutieren beginnen.

Nagel sagte weiter: "Aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Zinsen sind angemessen. Sie reflektieren das, was ich in den Daten lesen kann." Für ihn sei entscheidend, wie sich dieser Datenkranz in den nächsten Wochen weiterentwickle. "Vielleicht komme ich dann auch zu dem Punkt in nächster Zeit, dass ich sage: Wir sind möglicherweise nicht mehr restriktiv. Aus heutiger Sicht kann ich das noch nicht sagen."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2025 07:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.