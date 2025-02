Emmerthal (ots) -Erfolgreiche Unternehmen bauen in Krisenzeiten auf Wertschätzung - doch nicht jedes Unternehmen hat dieses Erfolgsrezept im Blick. Interim-CRO und Change-Manager Gert Löhmer von der GL Consulting & Interim unterstützt mittelständische Maschinen- und Anlagenbauunternehmen mit schnellen Analysen, klaren Lösungen und wertschätzender Führung dabei, Mitarbeiter zu binden, Konflikte zu lösen und nachhaltig zu wachsen. Warum Wertschätzung unverzichtbar ist, wie sie gelingt und welche drei Säulen dafür entscheidend sind, erfahren Sie hier.Die Mitarbeiterfluktuation gehört zu den größten Herausforderungen der Unternehmen dieser Zeit. Gerade in Krisenzeiten, wenn Unsicherheit und Druck dominieren, sind motivierte Teams der Schlüssel zum Überleben. Doch ohne echte Anerkennung droht ein gefährlicher Aderlass an Talenten. Wertschätzung ist weit mehr als gelegentliches Lob - sie ist das Fundament einer starken Unternehmenskultur. "Führungskräfte, die selbst begeistert sind, schaffen ein Umfeld, in dem Mitarbeiter gerne bleiben und ihr Bestes geben. Fehlt diese Begeisterung, wird selbst das stabilste Unternehmen brüchig", warnt Gert Löhmer, Geschäftsführer der GL Consulting & Interim. "Unternehmen, die den Wert ihrer Mitarbeiter erst beim Kündigungsgespräch erkennen, sitzen längst im freien Fall - und das ohne Fallschirm.""Wertschätzung - das ist das Erste, was Mitarbeiter in kriselnden Unternehmen vermissen und das Letzte, was ein Unternehmen aufgeben darf. Ohne sie bleibt jede Strategie wirkungslos", betont der erfahrene Interim-CRO und Change-Manager. Seit Jahren unterstützt Gert Löhmer mittelständische Maschinen- und Anlagenbauunternehmen dabei, nicht nur durch Krisen zu navigieren, sondern gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Sein Erfolgsrezept: Eine klare, werteorientierte Führung, die Wertschätzung nicht als Floskel, sondern als gelebte Realität versteht. Als Dipl.-Ing. Maschinenbau mit internationaler Erfahrung vereint der Experte technisches Know-how mit unternehmerischer Weitsicht und sozialer Kompetenz. Ob als Vollzeit-Geschäftsführer ad interim oder als externer Berater und Sparringspartner - er bietet kurzfristige Unterstützung, schnelle Analysen und messbare Erfolge. Sein skalierbares Leistungsangebot ermöglicht planbare Kosten und flexible Laufzeiten - genau das, was Unternehmen in unsicheren Zeiten benötigen. Was aber macht Wertschätzung so mächtig? Im Folgenden stellt Gert Löhmer die drei Säulen der Wertschätzung vor, die er in seiner Arbeit als unverzichtbar ansieht - und die jedes Unternehmen meistern muss, um nachhaltig erfolgreich zu sein.1. Säule: Einen klaren Rahmen schaffenEin klarer Rahmen bildet das Fundament für Wertschätzung im Unternehmen. Transparenz spielt dabei eine entscheidende Rolle: Wenn Mitarbeiter genau wissen, welche Unternehmensziele verfolgt werden und welche Aufgaben sie selbst dazu beitragen, entsteht Vertrauen und Sicherheit. Doch Wertschätzung bedeutet auch, den Mitarbeitern Freiräume zu geben. Wer eigenverantwortlich handeln darf, fühlt sich ernst genommen - und das fördert nicht nur Kreativität, sondern auch Engagement. Ein offener Informationsfluss und Vertrauen in die Fähigkeiten des Teams sind daher unverzichtbar, um eine wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren.2. Säule: Kommunikation als Herz der WertschätzungWertschätzung lebt von guter Kommunikation: Regelmäßige Feedback-Gespräche sind essenziell, um die Leistungen der Mitarbeiter anzuerkennen, aber auch ihre Bedürfnisse und Herausforderungen ernst zu nehmen. Genauso wichtig ist aktives Zuhören: Wer seinen Mitarbeitern aufmerksam begegnet und ihre Anliegen respektiert, schafft ein starkes "Wir-Gefühl". Ob durch flexible Arbeitszeiten oder Rücksicht auf persönliche Umstände - echte Wertschätzung zeigt sich im respektvollen Umgang und im offenen Dialog. Nur so entsteht ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeiter verstanden und unterstützt fühlen.3. Säule: Kleine Gesten mit großer WirkungManchmal sind es die kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen. Ein ehrliches, zeitnahes Lob - besonders in stressigen Phasen - zeigt Mitarbeitern, dass ihre Arbeit gesehen und geschätzt wird. Auch persönliches Interesse spielt eine große Rolle: Ein kurzes Gespräch über das Wohlbefinden oder eine nette Geste an Geburtstagen und Feiertagen hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Gemeinsame Erfolgsfeiern oder kleine Überraschungen zwischendurch sorgen für Motivation und stärken den Zusammenhalt. Solche Gesten kosten wenig, bewirken aber viel - und zeigen Mitarbeitern, dass sie nicht nur eine Nummer im System sind.FazitWertschätzung ist mehr als ein bloßes Konzept - sie ist ein entscheidender Aspekt zur Mitarbeiterbindung und ein zentraler Faktor für eine positive Unternehmenskultur. Denn eines steht unweigerlich fest: Ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Anerkennung geprägt ist, stärkt die Zusammenarbeit und fördert das Wohlbefinden. Dies wirkt sich direkt auf Motivation und Leistungsbereitschaft aus: Engagierte Mitarbeiter arbeiten produktiver und tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Wertschätzung ist somit kein "Nice-to-have", sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen - die Investition in diesen Bereich zahlt sich also immer aus. 