DJ EZB/Schnabel: Marktpreise deuten auf höhere Realzinsen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet, dass es künftig höhere Leitzinsen brauchen wird, um für Preisstabilität zu sorgen. Schnabel sagte in einer Konferenz laut veröffentlichtem Redetext: "In den vergangenen Jahren haben die weltweiten Anleiheinvestoren den erwarteten künftigen Kurs der Geldpolitik grundlegend neu bewertet." Auch wenn die Inflation zurückgegangen sei und die geldpolitische Restriktion zurückgenommen werde, deuteten die aktuellen Marktpreise darauf hin, dass die Wahrung der Preisstabilität in Zukunft höhere Realzinsen als vor der Pandemie erfordern werde.

Dieser Anstieg der Markterwartungen in Bezug auf die Höhe des Neutralzinses r* - der Zins, zu dem die Wirtschaft langfristig konvergieren dürfte, sobald die aktuellen Schocks ausgelaufen sind - stehen Schnabel zufolge mit zwei Beobachtungen im Einklang: "Die erste ist, dass die Ära, in der die Inflationsrisiken dauerhaft nach unten gerichtet waren, wahrscheinlich zu Ende gegangen ist." Die zweite sei die, dass die Welt von einer globalen "Sparschwemme" zu einer globalen "Anleihenschwemme" übergehe.

