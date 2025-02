Neue KI-gestützte Innovationen unterstützen Go-to-Market-Teams dabei, ihre Performance zu maximieren und sich in einem komplexen Geschäftsumfeld zu behaupten

Seismic, der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, stellt mit dem Winter Release 2025 neue KI-gestützte Lösungen vor, die Umsatzverantwortliche wie Chief Revenue Officer und ihre Teams dabei unterstützen, Effizienz, Transparenz und Abstimmung innerhalb ihrer Go-to-Market-Teams (GTM) zu verbessern. Angesichts zunehmender geschäftlicher Komplexität stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Abläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Die neuesten Plattform-Innovationen von Seismic setzen genau hier an und statten Teams mit den richtigen Tools aus, um effektiver zu arbeiten und sich flexibel an Marktveränderungen anzupassen.

Die wichtigsten Funktionen und Neuerungen im Winter Release 2025:

Aura Copilot jetzt auch für Slack und Microsoft Teams: Vertriebsmitarbeitende erhalten in ihren bevorzugten Kollaborationstools Echtzeit-Antworten auf ihre Fragen für effizientere Arbeitsabläufe und nahtlose Kundeninteraktionen.

Vertriebsmitarbeitende erhalten in ihren bevorzugten Kollaborationstools Echtzeit-Antworten auf ihre Fragen für effizientere Arbeitsabläufe und nahtlose Kundeninteraktionen. Flexible Page Layouts für besseren Zugriff auf Inhalte: Marketing- und Enablement-Teams können Seiten noch strukturierter gestalten, sodass Vertriebsmitarbeitende die benötigten Ressourcen schneller finden. Mit Aura Copilot können Seiten zudem schneller und in mehreren Sprachen erstellt werden.

Marketing- und Enablement-Teams können Seiten noch strukturierter gestalten, sodass Vertriebsmitarbeitende die benötigten Ressourcen schneller finden. Mit Aura Copilot können Seiten zudem schneller und in mehreren Sprachen erstellt werden. Seismic Programs mit erweiterten Analysen und Programm-Management: Detaillierte Analysen und ein optimiertes Programm-Tracking bieten tiefe Einblicke in die Geschäftsauswirkungen von Enablement für ein klares Bild des Vertriebsverhaltens und der Programmeffektivität.

Detaillierte Analysen und ein optimiertes Programm-Tracking bieten tiefe Einblicke in die Geschäftsauswirkungen von Enablement für ein klares Bild des Vertriebsverhaltens und der Programmeffektivität. Seismic for Meetings beschleunigt Verkaufszyklen mit KI-gestützten Insights: Mitarbeitende und Führungskräfte können intelligente Zusammenfassungen und die wichtigsten Erkenntnisse aus Meetings abrufen, um Gespräche schneller zu analysieren, nächste Schritte zu bestimmen und Abschlüsse gezielt voranzutreiben.

Mitarbeitende und Führungskräfte können intelligente Zusammenfassungen und die wichtigsten Erkenntnisse aus Meetings abrufen, um Gespräche schneller zu analysieren, nächste Schritte zu bestimmen und Abschlüsse gezielt voranzutreiben. Seismic Skills optimiert Schulungs- und Coaching-Programme: Durch intuitivere Dashboards, erweiterte Auswertungsmöglichkeiten und detailliertere Einblicke in den Lernfortschritt einzelner Vertriebsmitarbeitender werden die Entwicklung von Fähigkeiten und das Coaching noch effektiver.

"Bei IBM setzen wir auf Seismic Pages als zentralen Bestandteil unserer Enablement-Strategie. So stellen wir sicher, dass Vertriebsmitarbeitende und Geschäftspartner Zugang zu konsistenten, leicht navigierbaren Sales-Kits haben.", so Alex Josephs, Director of Sales Enablement Experience bei IBM. "Diese Kits sind das Rückgrat unserer Seismic Implementierung, mit gezielten Sales Plays für unsere wichtigsten Go-to-Market-Initiativen. Sie basieren vollständig auf Pages, sind jederzeit abrufbar und sorgen für eine einheitliche Ausrichtung auf strategische Produkte und Kampagnen."

Laut einem aktuellen Seismic-Report berichten 95 der GTM-Führungskräfte von einer gesteigerten Effizienz ihrer Go-to-Market-Strategien, 90 von mehr Agilität und kürzeren Time-to-Market-Zyklen sowie 88 von optimierten Geschäftsabläufen durch den Einsatz KI-gestützter Enablement-Tools. Mit dem aktuellen Release liefert Seismic Vertriebsteams neue Insights und Automatisierungslösungen, die für mehr Effizienz und Agilität sowie messbare Geschäftsergebnisse sorgen.

"Erfolgreiches Enablement verbindet Strategie mit Umsetzung aber dabei sollte es nicht bleiben. Umsatzverantwortliche müssen auch den ROI ihrer Enablement-Programme klar nachweisen und Best Practices sowie Inhalte über Teams und Geschäftsbereiche hinweg skalieren können", so Krish Mantripragada, Chief Product Officer bei Seismic. "Die Seismic Enablement Cloud ist die einzige All-in-One-Enablement-Plattform für Revenue-Teams, um GTM-Prioritäten abzustimmen, Insights zu zentralisieren und vollständige Transparenz über den Einfluss von Enablement auf Geschäftsergebnisse zu gewinnen."

Seismics Winter-Release folgt der Auszeichnung des Unternehmens auf G2s Liste der besten Vertriebssoftware für 2025. Zudem kehren die Seismic City Tours zurück eine kostenlose, eintägige Eventreihe für die weltweite Enablement-Community, Seismic Kunden und Partner. Melden Sie sich jetzt an für die City Tour Stopps in London, New York City und Sydney.

Um mehr über die neuesten Ergänzungen der Seismic Enablement Cloud im Winter-Release 2025 zu erfahren, besuchen Sie den Seismic-Blog und sehen Sie sich alle aktuellen Produktneuigkeiten im Seismic Center für Produkt-Innovation.

Über Seismic

Seismic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, der Unternehmen und deren Teams dabei unterstützt, Kunden zu binden und das Umsatzwachstum zu steigern. Die Seismic Enablement CloudTM ist eine leistungsstarke, integrierte Enablement-Plattform, die Teams im Kundenkontakt mit den richtigen Kompetenzen, Contents, Tools und Insights ausstattet, um zu wachsen und zu gewinnen. Mehr als 2.000 Organisationen weltweit, von den größten bis hin zu Start-ups und kleineren Unternehmen, vertrauen auf Seismic, um ihre Enablement-Ziele zu erreichen. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225576001/de/

Contacts:

Medienkontakt

Red Lorry Yellow Lorry

seismicemea@rlyl.com