NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den Perspektiven des Sportartikelherstellers für das Geschäftsjahr 2026, das im Juni beginnt. Sie rechnet mit starkem Wachstum im Sportschuh-, aber einem weiter rückläufigen Geschäft im Lifestyle-Bereich./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 01:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US6541061031