Werbung







In der aktuellen Ausgabe des HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse HSBC Deutschland, den S&P 500® für Sie unter die Lupe.



Dabei liegt bei dem S&P 500® eine spannende Ausgangslange bezüglich der Marktbreite vor. Im vergangenen Jahr waren die "glorreichen 7" ein wichtiger Antriebsfaktor für die Indexperformance. Auf der einen Seite fällt dieser Antriebsfaktor im Jahr 2025 bisher aus, denn die "glorreichen 7" notieren im bisherigen Jahresverlauf im Minus. Auf der anderen Seite haben fast 50 Prozent der Indexmitglieder des S&P 500® im bisherigen Jahresverlauf eine bessere Performance als der Index. Dies resultiert in einem echten Paradoxon, dass zum einen die Indexperformance schwächelt und zum anderen eine Verbesserung der Marktbreite zu beobachten ist. "Erfolg an den Märkten zu haben, dass bedeutet nicht immer richtig zu liegen, sondern bedeutet vor allen Dingen immer bereit zu sein". Was diese alte Tradingweisheit mit dem S&P 500® zu tun hat und welche Muster und Chartmarken in der jetzigen Situation beim S&P 500® wichtig sind, erfahren Sie in dieser Folge.



HSBC Daily Trading TV vom 25.02.2025: S&P 500® im Chart-Check: Paradox - Schwäche trotz verbesserter Marktbreite









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC