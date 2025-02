Der KI-Server-Hersteller Super Micro Computer steht heute vor einer entscheidenden Bewährungsprobe an der Nasdaq-Börse. Das Unternehmen muss bis zum Ende des Tages seine ausstehenden Finanzberichte einreichen, um den Börsennotierungsanforderungen zu entsprechen. Konkret geht es um den Jahresbericht für das am 30. Juni 2024 beendete Geschäftsjahr sowie den Quartalsbericht für den Zeitraum bis zum 30. September 2024. Die Verzögerung bei der Einreichung dieser wichtigen Unterlagen hat bereits zu erheblichen Schwankungen im Aktienkurs geführt. Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Verlust von knapp 8 Prozent und setzte diese Talfahrt heute mit einem weiteren Minus von über 7 Prozent fort. Das Unternehmen hatte zwar kürzlich bekräftigt, "gewissenhaft" an der fristgerechten Einreichung zu arbeiten, die anhaltende Unsicherheit belastet jedoch weiterhin das Anlegervertrauen.

Zwischen Rekordprognosen und Compliance-Sorgen

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt sich das operative Geschäft von Super Micro Computer in einer robusten Verfassung. Bei der Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen Anfang Februar überraschte das Unternehmen die Märkte mit einer äußerst optimistischen Umsatzprognose von 40 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026. Diese positive Geschäftsaussicht hatte dem Aktienkurs zunächst starken Auftrieb verliehen und zu einem Kursanstieg von etwa 80 Prozent seit Monatsbeginn geführt. Um die drohende Dekotierung abzuwenden, hat das Unternehmen bereits die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO USA als neuen externen Prüfer ernannt und einen Compliance-Plan bei der Nasdaq eingereicht.

