Ist es ein Smartphone, ein Tablet oder doch ein Hosentaschen-PC? So manches Foldable soll alle drei Bereiche abdecken. Braucht man in Zukunft also nur noch ein einziges Gerät für Spannung, Spiel und Arbeit? Das wollte unser Autor mit dem Samsung Galaxy Z Fold 6 herausfinden. Weil ich mich beruflich gern und viel mit Technik auseinandersetze, besitze ich auch viele Gadgets. Zu meiner Ausstattung gehören ein iPhone, ein iPad und ein Macbook. Was das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...