Laut einer Studie schneiden Versicherungsvertreter in Sachen Service aus Kundensicht besser ab als Makler. So würden mehr als die Hälfte der Privatkunden ihren Vertreter weiterempfehlen. Die Analyse zeigt auch, welche Produkte und Anbieter eine hohe Weiterempfehlungsquote erreichen. Für das "Servicebarometer Assekuranz 2025" hat das Forschungs- und Beratungsinstitut Sirius Campus eine Nachkontaktbefragung unter privaten Versicherungskunden zur Servicequalität in den Vertriebswegen durchgeführt. ...

