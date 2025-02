Zwei Strategien, die funktionieren, für Aktien und Optionen - vom Anfänger bis zum Profi. + Spezial: Marktausblick 2025 heute um 18:00 Uhr

Anzeige / Werbung

In diesem Webinar stellt Urban Jäkle Ihnen folgende beiden Strategien vor, die beide gut mit WH Selfinvest umsetzbar sind: 1) Eine Momentum-Strategie für Aktien 2) Ein real gehandeltes Options-Depot von 60.000 auf über 72.000 Euro seit Juli 2024.

Zu Strategie 1 - für US-Aktien:

"Gewinner bleiben Gewinner": Kann man eine gute Performance erzielen, wenn man immer die Aktien kauft, die in den letzten 12 Monaten am stärksten gestiegen sind? Und wo liegt ein guter Stopp? Diese Fragen hat Herr Jäkle in Backtests und im realen Handel untersucht und wird Ihnen in diesem Vortrag die Ergebnisse und das aktuelle Aktiendepot vorstellen.

Zu Strategie 2 - eher für Profis:

Reales Depot mit dem Multi-Märkte-Konto von WH Selfinvest (IB-TWS). Start im Juli 2024 mit 60.000 Euro, mittlerweile bei über 72.000 Euro. Urban Jäkle erklärt die Trades und die dahinterstehende Logik mit praktischen Beispielen.

Dienstag, 25.02.25, 18:00 Uhr

