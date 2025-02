Frankfurt (ots) -In manchen Ländern der Erde leben Journalistinnen und Journalisten gefährlich: Wenn sie zum Beispiel kritisch über ihre Regierung berichten, kann es sein, dass sie dafür ins Gefängnis kommen. In Deutschland sind Medien im Grundgesetz durch die Pressefreiheit geschützt. Eine Zensur gibt es nicht. Warum genau ist es so wertvoll, dass Journalistinnen und Journalisten ungehindert berichten und recherchieren können? Und heißt Pressefreiheit dann nicht auch, dass Medien ungestraft Falschmeldungen und Blödsinn verbreiten dürfen? An welche Grenzen stoßen Medienschaffende bei ihrer Arbeit auch in Deutschland? Das erfahren Jugendliche bei den ARD-Aktionstagen zur Pressefreiheit im direkten Austausch mit Journalistinnen und Journalisten.Vom 28. April bis 9. Mai bieten die Landesrundfunkanstalten ein vielfältiges Angebot mit Newscamps, Workshops, Unterrichtsbesuchen und Webpanels, in Präsenz und Online. Es geht um Satire, Meinungs- und Informationsfreiheit, investigative Recherchen, Datenjournalismus, unabhängige Berichterstattung und vieles mehr.Informationen aus erster HandJournalistinnen und Journalisten der ARD laden in die Medienhäuser ein oder gehen in Schulen; sie erklären, was Pressefreiheit bedeutet und wie sie recherchieren. Sie sensibilisieren für Desinformation und leiten an, Informationsquellen kritisch zu hinterfragen und den Wahrheitsgehalt einer Meldung zu prüfen. Die Jugendlichen lernen den Redaktionsalltag kennen und werden selbst aktiv. In Webpanels beantworten Journalistinnen und Journalisten Fragen der Jugendlichen und berichten über ihren Berufsalltag.Partner und ZusammenarbeitBei den ARD-Aktionstagen zur Pressefreiheit arbeiten die Medienkompetenz-Einheiten der ARD mit zahlreichen Partnern und Initiativen zusammen, wie beispielsweise Landesmedienanstalten, Landeszentralen zur politischen Bildung, Zeitungsverlagen, ZDF, UseTheNews oder Journalismus macht Schule.Das komplette Programm sowie Begleitmaterialien für den Unterricht gibt es ab 15. März online unter ARD.de/medienkompetenz.Pressekontakt:ARD Pressestellepressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5978887