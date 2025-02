Die Bayer-Aktie verzeichnete am Dienstag einen positiven Handelsverlauf an der Frankfurter Börse mit einem Anstieg von 1,5 Prozent auf 22,62 Euro. Diese Entwicklung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, wobei das Handelsvolumen bereits am Vormittag bei über 770.000 gehandelten Aktien lag. Der Kurs bewegt sich damit deutlich über dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Tief von 18,41 Euro, bleibt jedoch noch weit entfernt vom Jahreshoch bei 31,03 Euro aus dem Oktober 2024.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 4,98 Euro je Aktie, während die erwartete Dividende mit 0,109 Euro leicht unter dem Vorjahreswert liegt. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Experten liegt bei 24,13 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial andeutet. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten zwar einen Umsatzrückgang auf 9,97 Milliarden Euro, jedoch konnte der Verlust je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von -4,65 auf -4,26 Euro reduziert werden. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für Anfang März 2025 erwartet.

