Frankfurt (www.fondscheck.de) - Fünf neue ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETN bilde die Wertentwicklung des CoinDesk 20 Index ab. Der Coin Desk 20 Index umfasse die 20 nach Marktkapitalisierung größten und liquidesten Kryptowährungen, wobei die maximale Gewichtung des größten Kryptowertes bei 30 Prozent und die der übrigen Kryptowerte auf jeweils 20 Prozent begrenzt sei. Stablecoins seien ausgeschlossen. ...

