Im Rahmen des Wettbewerbs "Unternehmer-Ass" werden jedes Jahr Vermittlerbetriebe für herausragende Leistungen prämiert. AssCompact hat mit dem Gold-Gewinner des Unternehmer-Ass 2024 in der Kategorie Makler, Tobias Tobisch, über die Auszeichnung und sein Geschäftsmodell gesprochen. Interview mit Tobias Tobisch, Inhaber der Tobias Tobisch Versicherungsmakler GmbH & Co. KGHerr Tobisch, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn beim Award Unternehmer-Ass 2024. Was bedeutet die Auszeichnung für Sie? Vielen Dank! ...

