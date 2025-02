Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Mittwoch, 26. Februar 2025, 18.00 UhrSOKO WismarKlabauterfrauenAm Tag zuvor hatte die Vorsängerin des Shanty-Chors "Klabauterfrauen" noch mit Rechtsmedizinerin Helene Sturbeck zusammen gesungen. Jetzt liegt sie tot auf dem Steg eines Bootsverleihs.Ein Angler hat sie im Wasser treibend gefunden, Helene geht von Fremdeinwirkung aus. Das Team um Revierchef Reuter nimmt die Ermittlungen auf. Vorsängerin Julia hatte in Wismar gewohnt und Nautik studiert. Der Bootsverleih auf Poel gehört ihrer Familie.Was könnte sie letzte Nacht dort gewollt haben? Julias Vater Gero und ihr Bruder Ronny haben darauf keine Antwort. Angeblich haben sie Julia seit drei Tagen nicht gesehen. Ronny behauptet, ein gutes Verhältnis zu seiner kleinen Schwester gehabt zu haben. Aber kann man ihm glauben? Immerhin wollte der Vater den Bootsverleih an Julia vererben, obwohl Ronny derjenige ist, der sich um alles kümmert. Er profitiert also von Julias Tod.Genau wie Chorsängerin Valentina Klippstock. Die Kellnerin ist für Julia als Vorsängerin eingesprungen, als diese für drei Monate auf See war. Und es hat ihr gar nicht gefallen, dass sie jetzt wieder die zweite Geige spielen musste. Valentina strebt eine Solokarriere an. Da wäre es hilfreich, Vorsängerin zu bleiben. Hat Valentina ihre Konkurrentin aus dem Weg geräumt?Und dann weist auch noch vieles darauf hin, dass es einen Mann in Julias Leben gegeben haben muss. Aber niemand scheint ihn zu kennen.Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5978902