Düsseldorf. (ots) -Henning Höne, FDP-Landeschef in NRW und Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag, warnt vor "Schnellschüssen" bei der Suche nach einem Nachfolger von Parteichef Christian Lindner. "Das Wahlergebnis der FDP verlangt nach einer gründlichen Analyse", sagte Höne dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe). "Die inhaltlichen und personellen Entscheidungen der kommenden Wochen werden das Fundament für das Comeback der Freien Demokraten sein", fügte der Politiker aus dem Münsterland hinzu. Dabei gelte Gründlichkeit vor Schnelligkeit."Wir sollten uns keine vier Wochen Zeit lassen - aber noch sind nicht einmal vier Tage seit dieser Zäsur vergangen. Der Landesverband NRW wird keine Schnellschüsse unterstützen", sagte Höne. Die Neuaufstellung müsse bis nach der Wahl in Hamburg am Wochenende warten. "Ich suche das Gespräch mit den anderen Landesverbänden und mit Verantwortungsträgern und Mitgliedern in unserem Landesverband. Deren Meinungen müssen gehört werden", verlangte der NRW-Parteichef.Zuletzt waren die FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und die Düsseldorferin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als mögliche Nachfolger Lindners genannt worden.