25.02.2025

Affluent Medical ernennt erfahrene MedTech-Führungskraft Liane Teplitsky

als neues Aufsichtsratsmitglied Aix-en-Provence, 25. Februar 2025 - 17:45 Uhr - Affluent Medical (ISIN: FR0013333077 - Ticker: AFME, "Affluent"), ein französisches, international tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Implantate spezialisiert ist, gab heute die Ernennung von Liane Teplitsky als neues Aufsichtsratsmitglied bekannt. Liane Teplitsky, die kürzlich zur CEO von Artedrone, der ersten autonomen robotischen Lösung für die mechanische Thrombektomie, ernannt wurde, ist eine erfahrene Führungskraft in der MedTech-Branche. Sie verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau, der Führung und der Skalierung innovativer Unternehmen, die neue Maßstäbe in der Patientenversorgung setzen. Mit einem umfassenden Hintergrund in Forschung und Entwicklung und einer Leidenschaft für die Weiterentwicklung intelligenter, lebensverändernder Medizintechnologien hat sich Liane eine große Expertise in der Leitung von Geschäftsstrategien, der Generierung klinischer Daten und der Vermarktung globaler MedTech-Franchises im mehrstelligen Millionenbereich aufgebaut. Darüber hinaus zeichnet sich Liane durch herausragende Fähigkeiten im Aufbau und in der Führung hochfunktionaler, engagierter Teams aus. Zuletzt war sie President, Global Robotics, Technology & Data Solutions bei Zimmer Biomet, wo sie das weltweite Wachstum vorantrieb und die Weiterentwicklung des Unternehmensportfolios an Robotik- und Digital-Health-Technologien verantwortete. Bevor sie zu Zimmer Biomet kam, war Liane fast zehn Jahre lang in Führungspositionen bei Abbott als Vice President Sales & Division und als Vice President Marketing for Cardiac Arrhythmia & Heart Failure sowie bei St. Jude Medical in verschiedenen strategischen Rollen in unterschiedlichen Produkt- und Vertriebsbereichen tätig. Liane hat einen Master of Science in Biomedical Engineering von der Duke University, USA, sowie einen Bachelor of Science in Electrical Engineering und einen Bachelor of Science in Physiology von der University of Saskatchewan, Kanada. Sébastien Ladet, CEO von Affluent Medical, erklärt: "Wir freuen uns, Liane in unserem Aufsichtsrat willkommen zu heißen. Ihre umfassende Erfahrung sowohl im Gesundheitswesen als auch im Technologie-Bereich sowie ihre beeindruckende Erfolgsbilanz in der Marktentwicklung und im Vertrieb von Medizinprodukten werden für uns von unschätzbarem Wert sein, während wir die klinische Entwicklung unserer beiden bahnbrechenden Produkte zur Behandlung von Mitralklappeninsuffizienz vorantreiben und ihre Vermarktung vorbereiten."

Anmerkung: Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer, englischer als auch in deutscher Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Über Affluent Medical Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen, gegründet von Truffle Capital mit dem Ziel, eine weltweit führende Rolle in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen - einer der häufigsten Todesursachen - sowie Harninkontinenz, die jeden vierten Erwachsenen betrifft, einzunehmen. Das Unternehmen entwickelt neuartige, minimalinvasive Implantate, die innovativ, individuell anpassbar und biomimetisch sind. Sie sind darauf ausgelegt, essenzielle Körperfunktionen wiederherzustellen. Alle Produktkandidaten befinden sich derzeit in klinischen Studien. Vorausgesetzt, dass die laufenden klinischen Studien erfolgreich verlaufen und die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, plant Affluent Medical, seine Implantate ab 2026 schrittweise auf den Markt zu bringen - entweder selbst oder in Zusammenarbeit mit Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter http://affluentmedical.com .

