DJ Aktien Schweiz freundlich - SMI schließt erstmals über 13.000 Punkten

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz haben die Aktienkurse in der Schweiz den Handel am Dienstag beendet. Der SMI schloss erstmals oberhalb der Marke von 13.000 Punkten. Die negative Eröffnung der US-Börsen belastete den Index nicht nachhaltig. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.025 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 27,91 (zuvor: 21,02) Millionen Aktien.

An der Wall Street dämpften Aussagen von US-Präsident Donald Trump die Stimmung, der bekräftigt hatte, dass die Zölle auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko wie geplant eingeführt werden sollen. Zudem sollen die Beschränkungen für den Verkauf von Halbleitern an China verschärft werden, wie Bloomberg unter Berufung auf Personen berichtete, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Damit verstärkten sich wieder die Sorgen bezüglich der Auswirkungen auf den globalen Handel. Dazu gesellte sich in den USA eine enttäuschende Verbraucherumfrage.

In der Schweiz verhinderten jedoch kräftige Kursgewinne der Schwergewichte Nestle (+1,4%) und Novartis (+2,3%) einen Dreh des Markts in negatives Terrain. Roche verbesserten sich um 0,4 Prozent.

Erneut unter Druck standen ABB, die weitere 1,7 Prozent verloren. Sie waren schon am Vortag von einem Analystenkommentar belastet worden, wonach Microsoft seine Investitionen in Datenzentren zurückfährt.

In der zweiten Reihe brachen SIG Group um fast 14 Prozent ein. Das Unternehmen hatte zwar gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, aber einen vorsichtigen Ausblick gegeben.

February 25, 2025 11:42 ET (16:42 GMT)

