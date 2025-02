Ethereum kaufen: Macht es noch Sinn?

Der Bitcoin-Kurs ist innerhalb von 24 Stunden um über 9% gefallen und hat auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen, darunter auch Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ist heute bis auf 2.326 Dollar gefallen, obwohl $ETH vorher schon zu den größten Enttäuschungen am Kryptomarkt gehört hat. Da stellt sich für viele Anleger die Frage, ob ein Investment in Ethereum überhaupt noch Sinn macht.

Technische Analyse stimmt Experten bullish

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um ein Gespür dafür zu bekommen, ob eine Kryptowährung überbewertet ist oder nicht. Neben der On-Chain-Datenanalyse und den Fundamentaldaten spielt für viele Analysten auch die technische Analyse - also die Chartsituation - eine entscheidende Rolle. Geht es nach dem Analysten Dr. Profit, der auf X über 370.000 Follower hat, könnte die Chartsituation für Ethereum kaum besser sein.

Er weist in seiner Analyse vor allem darauf hin, dass Ethereum nur im Bärenmarkt 2022 und nach dem Corona-Crash für längere Zeit den EMA 200 am Wochenchart unterschritten hat und dieser Support sonst immer gehalten und wieder zu einem starken Kursanstieg geführt hat, wenn er angetestet wurde. Aktuell bewegt sich $ETH sehr nahe am EMA der letzten 200 Wochen, wodurch laut Einschätzung des Analysten der Spielraum nach unten sehr gering ist, während es dagegen nach oben noch sehr viel Luft gibt.

Short Squeeze könnte für Kursexplosion sorgen

Durch die seit Wochen fallenden Kurse haben sich inzwischen immer mehr Short-Positionen für Ethereum aufgebaut. Short-Positionen kommen von Anlegern, die auf fallende Kurse setzen. Bei einer Short-Position leiht man sich die jeweilige Position vom Broker oder einer Börse, verkauft sie sofort, in der Hoffnung, dass die Kurse weiter fallen und man sie zu einem günstigeren Preis kaufen und zurückgeben kann.

Steigt der Kurs jedoch trotz der vielen Short-Positionen, werden diese Leerverkäufer irgendwann liquidiert. Im Fall von Ethereum werden bei einem $ETH-Kurs von 3.000 Dollar Short-Positionen im Wert von 2 Milliarden Dollar liquidiert. Das gleichzeitige Liquidieren von so vielen Positionen würde dazu führen, dass all diese Leerverkäufer kurzzeitig zu Käufern werden, um ihre $ETH zurückzuzahlen, wodurch es schnell zu einem noch stärkeren Kursanstieg kommen würde - ein klassischer Short Squeeze.

Solaxy als Alternative für höhere Renditen

Ein weiterer viel beachteter Indikator am Kryptomarkt ist der Fear and Greed Index, der für Ethereum aktuell extreme Angst anzeigt. Damit stehen die Chancen gut, dass der Tiefpunkt entweder schon jetzt oder zumindest sehr bald erreicht ist. Eth für 2.400 Dollar zu kaufen könnte im Großen und Ganzen eine sehr gute Gelegenheit sein, vor allem angesichts des gestiegenen institutionellen Interesses.

Wer auf noch höhere Renditen aus ist, muss sich allerdings eher nach kleineren, neueren Coins umsehen. Aktuell ist vor allem Solaxy ($SOLX) extrem gefragt, das als erste Layer-2-Lösung für Solana die Blockchain in Zukunft deutlich entlasten könnte. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger bereits über 23 Millionen Dollar in den Presale investiert, was die Chancen erhöht, dass $SOLX der nächste Milliarden-Dollar-Coin werden könnte.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.