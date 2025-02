EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bestellung von Dr. Michael Mertin zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der AT&S AG



25.02.2025

Bestellung von Dr. Michael Mertin zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der AT&S AG Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben - Der Aufsichtsrat von AT&S hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Dr. Michael Mertin zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Mai 2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud) und China (Shanghai, Chongqing). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net



