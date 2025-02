Daimler Truck - DTG: schwache Zahlen, aber positiver Ausblick!

Pullback-Formation bei der Daimler-Tuck-Aktie (DTG)

Kostenbremse: Stellenabbau soll für Entlastung sorgen!

Daimler Truck (DTG) - ISIN DE000DTR0CK8

Rückblick

Bei einem Halbjahresplus von rund 21 Prozent orientierte sich die Daimler-Truck-Aktie zuletzt eng am 20er-EMA. Nach einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch konnte sich die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers am heutigen Deinstag von der grünen Linie abstoßen und sieht weiterhin bullisch aus.

Daimler-Truck-Aktie: Chart vom 25.02.2025, Kürzel: DTG, Kurs: 42.15 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Tatsache, dass der Ausgang der Bundestagswahlen eine rasche Regierungsbildung verspricht, könnte dem LKW- und Bushersteller Rückenwind verleihen. Die öffentliche Hand ist mit Bundeswehr und Nahverkehr für Daimler Truck enorm wichtig, sodass von dort weiterhin stabile Auftragseingänge zu erwareten sind. Kaufsignal wäre das Überschreiten der Kerze vom heutigen Dienstag. Das Kursziel haben wir per Measured Move ermittelt.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Durchschlagen der Konjukturschwäche auf den Aktienmarkt ist jederzeit möglich. Die von der US-Administration angedachten Zölle könnten hier negative Impulse liefern. Ein Stop Loss bei circa 41 EUR könnte sich als sinnvoll erweisen.

Meinung

Der Nutzfahrzeughersteller verzeichnete im Q3 2024 einen Umsatzrückgang von 5,19 Prozent auf 13.14 Mrd. Euro Milliarden EUR. Der Gewinn pro Aktie sank von 1.13 EUR auf 0.77 EUR. Dennoch prognostizieren Experten für 2024 ein Ergebnis von 4.15 EUR je Aktie, was Vertrauen in die langfristige Entwicklung zeigt. Bei der Kostenentwicklung will Daimler mit Hilfe eines Stellenabbaus auf die Bremse treten. Die Q4-Zahlen werden am 14. März erwartet. Auch wenn die fundamentalen Kennzahlen gerade nicht optimal sind, überzeugt das Wertpapier auf Grund des Chartbildes, sodass wir uns bullisch positionieren.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 32.58 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 50.68 Mio. EUR

Meine Meinung zu Daimler Truck ist bullisch

Quellennachweis: https://www.stock-world.de/daimler-truck-aktie-optimistisches-marktausblick/

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.