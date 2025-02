Der Baubeginn markiert einen wichtigen Meilenstein für Energy Vault, da das Unternehmen mit der ersten Bereitstellung eines Batteriespeichersystems (BESS) auf dem australischen Markt beginnt

Energy Vault, ACEN Australia, lokale Beamte und Anaiwan First-Nations-Führer nahmen an einer Begrüßungszeremonie beim New England Solar-Projekt in New South Wales teil

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab, gab heute den Baubeginn eines 200 MW/2 Stunden-Batteriespeichersystems bekannt, das im Rahmen des New England Solar-Projekts von ACEN Australia eingesetzt wird. An einer Begrüßungszeremonie zum Baubeginn nahmen neben den Führrungskräften von Energy Vault auch Vertreter von ACEN Australia, gewählte Amtsträger und lokale Anaiwan-Führer der First Nations teil.

Left to right: Robert Piconi, Energy Vault Chairman and CEO; Lucas Sadler, Energy Vault Vice President Sales Asia; Tim Greenaway, ACEN Australia Head of Construction and Engineering; Sarah Donnan, ACEN Australia NES Project Director. (Photo: Business Wire)

Die Bauarbeiten für die erste von zwei bereits angekündigten Energy-Vault-Installationen im Rahmen des New England 720-MW-Solar-Projekts von ACEN Australia in der Nähe von Uralla, New South Wales, mit einer geplanten Gesamtkapazität von 200 MW/2 Stunden haben begonnen. Sobald die erste BESS-Installation in Betrieb ist, wird sie die erste groß angelegte BESS-Anlage dieser Art in der Region New England in New South Wales sein. Das BESS wird täglich geladen und entladen und ist so konzipiert, dass es gespeicherte erneuerbare Energie zu Spitzenverbrauchszeiten abgibt, um die hohe Nachfrage während der Spitzenlastzeiten in New South Wales zu decken und gleichzeitig die Abhängigkeit der Region von der Kohleverstromung zu verringern. Es ist das erste groß angelegte Batteriespeicherprojekt, dessen Bau mit Unterstützung des Emerging-Energy-Programms der Regierung von New South Wales begonnen wird

Bei der Begrüßungsveranstaltung vor Ort sprachen Vertreter von Energy Vault und ACEN Australia, darunter Robert Piconi, Chief Executive Officer und Chairman von Energy Vault, und Tim Greenaway, Head of Construction and Engineering von ACEN Australia, sowie lokale Anführer der Anaiwan First Nations, die Willkommensreden hielten und Geschichten erzählten. Zusätzlich zu den Ansprachen und Erzählungen führten Vertreter der Anaiwan First Nations eine traditionelle Schwitz-Zeremonie durch, um den Spatenstich zu feiern. Anschließend vollzog Robert Piconi offiziell den ersten Spatenstich auf dem Gelände. New England Solar wird in enger Zusammenarbeit mit den Anaiwan First Nations errichtet.

"Die heutige Grundsteinlegung ist ein bedeutender Meilenstein für die schnell wachsende kommerzielle Präsenz von Energy Vault in Australien, und wir freuen uns sehr, mit ACEN Australia, seinen Partnern aus den First Nations und der Gemeinde Uralla an dem Projekt zusammenzuarbeiten", sagte Lucas Sadler, Vice President of Sales Asia bei Energy Vault. "New England Solar wird eine wichtige Quelle für erneuerbare Energien in der Region NSW sein, und die Beteiligung von Energy Vault spiegelt den wirklich globalen Ansatz des Unternehmens wider, die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen und kostengünstigen Energiespeicherlösungen zu decken."

"Während New England Solar seiner Fertigstellung entgegengeht, haben wir das Glück, nicht nur die Möglichkeit zu haben, mit dem Energy Vault-Team bei der Entwicklung von Energiespeichersystemen zusammenzuarbeiten, sondern auch die starke Unterstützung und Partnerschaft der Anaiwan First Nations und der lokalen Gemeinschaft zu haben", sagte Tim Greenaway, Leiter der Bauabteilung, ACEN Australia. "Unser Ziel ist es, auf möglichst effiziente und kostengünstige Weise zuverlässig sauberen Strom bereitzustellen, und heute sind wir dieser Mission einen Schritt näher gekommen."

Die BESS-Einsätze, die im Rahmen der B-VAULT-Suite von Energy Vault für vollständig integrierte Batteriespeicherlösungen entwickelt wurden, werden mit einem speziellen Wechselrichter gekoppelt, der fortschrittliche Netzunterstützungsfunktionen wie Spannungs- und Frequenzdurchlauf, Netzunterstützung bei Störungen und Blindleistungsregelung ermöglicht. Die Verwendung des speziellen Wechselrichters in Kombination mit der proprietären X-Vault-Integrationsplattform von Energy Vault und dem Vault-OS-Energiemanagementsystem zur Steuerung, Verwaltung und Optimierung des BESS-Betriebs ermöglicht überlegene Energiemanagementfunktionen.

Die Mobilisierung dieser BESS-Bereitstellung stellt einen entscheidenden Meilenstein für die wachsende kommerzielle Präsenz von Energy Vault auf dem australischen Markt dar, nachdem kürzlich eine Reihe von Vereinbarungen getroffen wurden, unter anderem mit Enervest und der staatlichen Stromkommission (SEC) des Bundesstaates Victoria. Bisher umfasst das B-VAULT-Portfolio von Energy Vault auf dem australischen Markt 1,9 GWh in bereits angekündigten Projekten.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt und implementiert Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die den weltweiten Ansatz zur nachhaltigen Energiespeicherung verändern sollen. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre schwerkraftbasierte Speicher-, Batteriespeicher- und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird durch die hardwaretechnologieunabhängige Energiemanagementsystem-Software und die Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist einzigartig in der Branche und bietet maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen für kurze und lange Zeiträume, die Versorgungsunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern und großen industriellen Energieverbrauchern dabei helfen, die Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien mit der Fähigkeit, Abfallstoffe für eine vorteilhafte Wiederverwendung zu integrieren, erleichtert die schwerkraftbasierte Energiespeichertechnologie G-Vault von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und beschleunigt gleichzeitig den globalen Übergang zu sauberer Energie für seine Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com

Über ACEN Australia

ACEN Australia ist die Plattform, die die erneuerbaren Energieanlagen von ACEN in Australien vertritt. Mit einer Kapazität von mehr als 1 Gigawatt (GW) für die großtechnische Erzeugung erneuerbarer Energie in Bau und Betrieb und einer Kapazität von mehr als 13 GW in der Entwicklungspipeline umfasst das Portfolio Solar-, Wind-, Batterie- und Pumpspeicherkraftwerksprojekte in ganz Australien.

New England Solar (Phase 1) in NSW ist das erste operative Projekt von ACEN Australia, das 2023 mit der Stromerzeugung begann. Stubbo Solar in der NSW Central West Orana Renewable Energy Zone ist das zweite Projekt von ACEN Australia, das derzeit erstmals in Betrieb genommen wird und bis Mitte 2025 voll in Betrieb sein wird.

Unsere mehr als 100 Mitarbeiter sind in Tasmanien, Victoria, New South Wales, Queensland und Westaustralien ansässig und ihre Zahl wächst weiter.

www.acenrenewables.com.au

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung des Unternehmens, einschließlich des New England BESS, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "vorschlagen", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "prognostizieren", "schätzen", "Ziele", "Projektionen", "sollten", "könnten", "würden", "können", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere aktuellen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir auf der Grundlage unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen haben, die wir unter den gegebenen Umständen zum jeweiligen Zeitpunkt für angemessen halten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung unter Berücksichtigung der uns derzeit verfügbaren Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich des Scheiterns bei der Umsetzung endgültiger Vereinbarungen, Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenchancen, zukünftigen Geschäftstätigkeiten, zukünftigen Finanzlage, geschätzten Einnahmen und Verluste, geplante Kosten, Aussichten und Pläne; die Unsicherheit unserer Auszeichnungen, Buchungen, Auftragsbestände, des Zeitplans für Genehmigungen und der entwickelten Pipeline, die mit zukünftigen Einnahmen gleichzusetzen sind; die fehlende Gewissheit, dass nicht bindende Absichtserklärungen und andere Interessenbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte tatsächlich oder angeblich fehlerhaft sind oder andere Ausfälle aufweisen; die Umsetzung, Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf zu entwickeln und zu pflegen; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Unternehmen, unsere Mitbewerber und die Branche; die Fähigkeit unserer Lieferanten, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Epidemien auf unser Unternehmen und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen können; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich des Zeitraums, in dem wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen im Rahmen des JOBS Act sein werden; unsere zukünftigen Kapitalanforderungen und die Quellen und Verwendungszwecke von Barmitteln; die internationale Natur unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Feindseligkeiten auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere Geschäftstätigkeit und unser zukünftiges Wachstum zu erhalten; unsere Geschäfts-, Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der am 13. März 2024 bei der SEC eingereicht wurde, erörtert werden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in ihren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden können. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, beurteilen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und wird in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Sie sollten sich nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

