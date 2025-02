25. Februar 2025. Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern bekannt: SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148 auf dem Grundstück Christina, Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek in Victoria

Die Mineralisierung wurde um eine Streichlänge von 15 % oder 200 m westlich von Christina erweitert und erstreckt sich nun über 1,5 km von Apollo East bis Christina und ist östlich von Apollo, westlich von Christina und neigungsabwärts weiterhin offen.

HIGHLIGHTS

Die jüngsten Bohrergebnisse von Sunday Creek unterstreichen, dass es sich um eine strategisch wichtige westliche Gold-Antimon-Entdeckung in einem kritischen geopolitischen Moment handelt.

Neue Bohrungen erweitern die Ausdehnung des Projekts um 15 % und bestätigen das hochgradige Potenzial des Projekts. Der mineralisierte Trend wurde von 1,3 km auf 1,5 km Länge auf dem Grundstück Christina erweitert. Bohrloch SDDSC148 durchteufte die mineralisierte Zone auf 330 m und identifizierte sechs neue Adersätze und 12 Stellen mit sichtbarem Gold - hervorgehoben durch außergewöhnliche Abschnitte wie 1,0 m @ 20,8 g/t AuEq, 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq und 0,5 m @ 41,3 g/t AuEq. Dies beweist die robuste Natur des Systems und sein Potenzial für eine weitere Expansion.

Doch abgesehen von den überzeugenden wirtschaftlichen Aspekten des Goldes wurde die Bedeutung von Sunday Creek durch die chinesischen Antimon-Exportbeschränkungen vom September 2024 noch verstärkt, die zu einer dringenden Nachfrage nach westlichen Antimonlieferungen führten, insbesondere für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen.

Das Zwei-Metalle-Profil des Projekts, bei dem Antimon 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, macht es zu einem der wenigen großen, hochwertigen Antimonprojekte im Westen. Was Sunday Creek besonders attraktiv macht, ist seine Optionalität - es kann in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden, während es gleichzeitig ein strategisches Potenzial für die Antimonversorgung bietet.

Mit Barmitteln in Höhe von 18 Mio. AUD, die ein umfangreiches 60 km langes Bohrprogramm bis zum 3. Quartal 2025 unterstützen, und metallurgischen Ergebnissen, die eine konventionelle Verarbeitung mit einer Goldgewinnung von 93-98 % belegen, scheint Southern Cross Gold gut positioniert zu sein, um diese weltweit bedeutende Lagerstätte in einer erstklassigen Rechtsprechung voranzutreiben. Die Kombination aus einer expandierenden hochgradigen Mineralisierung, einer strategischen Metalloption und einem klaren Erschließungspfad schafft mehrere Möglichkeiten zur Wertschöpfung, während das Projekt in Richtung Ressourcendefinition voranschreitet.

Michael Hudson, President & CEO von SXGC, erklärt: "In diesem frühen Stadium der Bohrungen bei Christina liefert unser systematischer Ansatz weiterhin hohe Gehalte, während wir das Volumen des Systems erhöhen. Die Entdeckung von sechs neuen Adersätzen erweitert unseren mineralisierten Fußabdruck um 15 % oder 200 m westlich der historischen Mine Christina. Die mineralisierte Streichlänge des Projekts erstreckt sich nun über 1,5 km von Apollo East bis Christina und . Wichtig ist, dass sie östlich von Apollo, westlich von Christina und neigungsabwärts auf dem gesamten Projekt offen bleibt.

"Mehrere hochgradige Abschnitte innerhalb eines 330 m langen Abschnitts des mineralisierten Grundgebirges in Bohrloch SDDSC148, einschließlich 1,0 m @ 20,8 g/t AuEq, 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq und 0,5 m @ 41,3 g/t AuEq, zeigten die robuste Beschaffenheit des Systems und sein Potenzial für eine weitere Expansion. Die ersten Abschnitte, die westlich von Christina beobachtet wurden, sind dünner als jene im Osten, doch die hochgradige Beschaffenheit der Abschnitte könnte es bequem ermöglichen, dass ihre g/t x m-Metrik in abbaubare Kategorien bei benachbarten Minen fällt.

"Die Aktionäre können im nächsten Quartal mit einer Reihe wichtiger Katalysatoren rechnen, darunter ein für Anfang März 2025 geplantes Upgrade der Explorationsziele, die fortlaufende Erweiterung des Kernressourcengebiets mit monatlichen Aktualisierungen der Modellierung durch SRK Consulting, geophysikalische IP-Tests regionaler Ziele entlang der 12 km langen Streichlänge, der Abschluss der metallurgischen Studien der Stufe 2, die Erweiterung des Bohrbetriebs von fünf auf acht Bohrgeräte mit gezielten Tests regionaler Ziele und das Vorantreiben der Genehmigungsverfahren im Bundesstaat Victoria, einschließlich Umwelt- und hydrogeologischer Studien.

FÜR ALLE, DIE SICH FÜR DIE DETAILS INTERESSIEREN

HIGHLIGHTS

- Signifikante Erweiterung des mineralisierten Fußabdrucks, die durch das erfolgreiche westliche Erweiterungsbohrprogramm erreicht wurde und durch mehrere hochgradige Goldabschnitte hervorgehoben wird

Die Streichenlänge erstreckte sich 200 m westlich von Christina auf 1,5 km zwischen Apollo East und Christina und bleibt östlich von Apollo, westlich von Christina und neigungsabwärts offen.

Neue Adersätze über das aktuelle Modell hinaus identifiziert und weitere Bestätigung der Fortsetzung des Systems in der Tiefe

- SDDSC148 bohrte sechs zuvor nicht modellierte hochgradige Adersätze und erprobte einen aussichtsreichen Korridor von 330 m. Das Bohrloch enthielt sechs Abschnitte mit mehr als 20 g/t Au (bis zu 76,0 g/t Au) und 12 Vorkommen von sichtbarem Gold. SDDSC148 stellt die westlichste getestete Mineralisierung auf dem Projekt Sunday Creek dar. Ausgewählte Highlights beinhalten:

1,0 m @ 20,8 g/t AuEq (20,5 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 181,0 m

0,5 m @ 76,1 g/t AuEq (76,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 252,6 m

0,5 m @ 41,3 g/t AuEq (41,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 285,8 m

- SDDSC140 erbohrte drei hochgradige Adersätze, die 240 m bis 360 m neigungsaufwärts von SDDSC153 bzw. 150 liegen (29. Januar 2025). Zu den ausgewählten Highlights gehören:

4,2 m @ 7,4 g/t AuEq (6,6 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 168,8 m, einschließlich: 2,1 m @ 12,8 g/t AuEq (11,4 g/t Au, 0,7% Sb) aus 169,9 m



- SDDSC146W1 durchteufte zwei mineralisierte Bereiche und durchquerte einen aussichtsreichen mineralisierten Korridor von 80 m, der die Fortsetzung des Erzganges bis zur westlichen Ausdehnung von Christina bestätigt. Zu den Highlights von SDDSC146W1 gehören:

1,8 m @ 8,6 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 309,3 m, einschließlich: 1,3 m @ 11,6 g/t AuEq (11,5 g/t Au, 0,1% Sb) aus 309,8 m



- Laufende Exploration: A$ 18 Millionen in bar und keine Schulden. Vierzehn Bohrlöcher (SDDSC147, 149, 149W1, 151, 152, 154 - 160, 155A, 157A) werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher (SDDSC160W1, 161, 162, 163, 164) sind in Arbeit (Abbildung 1 und 2).

Infos über die Bohrlöcher

SDDSC148 wurde im Rahmen eines Programms gebohrt, das darauf abzielte, den Deichkörper (die Leiterschienen) zu lokalisieren und zu durchqueren und gleichzeitig mineralisierte Adersätze (die Leitersprossen) in einem mäßigen bis hohen Winkel zu durchteufen. Dieses Bohrloch durchschnitt erfolgreich ein aussichtsreiches Fenster (kumulative Bohrlochlänge des veränderten Sediments/Dykes/Brekziens) von 330 m und entdeckte sechs zuvor nicht modellierte Adersätze, wobei auch 12 sichtbare Goldvorkommen aufgezeichnet wurden. Dies stellt die westlichste bekannte Mineralisierung auf dem Projekt Sunday Creek dar und erweitert die getestete Streichenlänge um 200 m auf 1,5 km zwischen Apollo East und Christina. Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 1,0 m @ 20,8 g/t AuEq (20,5 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 181,0 m

- 2,2 m @ 7,2 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 208,6 m

- 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq (76,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 252,6 m

- 0,6 m @ 5,2 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 272,6 m

- 0,3 m @ 21,7 g/t AuEq (21,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 277,8 m

- 0,5 m @ 41,3 g/t AuEq (41,2 g/t Au, 0,1% Sb) aus 285,8 m

- 0,2 m @ 36,1 g/t AuEq (36,1 g/t Au, 0,0% Sb) aus 300,8 m

- 0,3 m @ 13,5 g/t AuEq (13,5 g/t Au, 0,0% Sb) aus 304,8 m

- 1,0 m @ 8,1 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 336,7 m, einschließlich:

0,3 m @ 24,6 g/t AuEq (24,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 336,7 m

- 0,7 m @ 5,7 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 547,4 m

SDDSC140 war ein weiterer Erfolg. Es wurde in einem relativ großen Winkel zum Deich/Brekzie-Grundgestein als Kontrollbohrung (großer Winkel zu den Leiterschienen) gebohrt und durchschnitt drei mineralisierte Bereiche auf 240 m bis 360 m neigungsaufwärts von SDDSC153 bzw. SDDSC150. Das Bohrloch durchteufte drei mineralisierte Domänen in einem 125 m langen aussichtsreichen mineralisierten Korridor und lieferte bedeutende Ergebnisse, darunter:

- 4,2 m @ 7,4 g/t AuEq (6,6 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 168,8 m, einschließlich:

2,1 m @ 12,8 g/t AuEq (11,4 g/t Au, 0,7% Sb) aus 169,9 m

- 5,1 m @ 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 184,4 m, einschließlich:

1,7 m @ 4,4 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 186,5 m

- 2,3 m @ 2,4 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,3% Sb) aus 214,4 m

SDDSC146 stieß auf technische Probleme, da sich die Bohrausrüstung in 230 m bis 245 m Tiefe festsetzte. Ein Tochterbohrloch, SDDSC146W1, wurde bei 225 m erfolgreich verkeilt und durchschnitt zwei mineralisierte Bereiche in einem 80 m langen aussichtsreichen Korridor. Das Bohrloch bestätigte die Fortsetzung des Gesteinskörpers und der Mineralisierung 200 m weiter westlich als zuvor kartiert wurde. Zu den erweiterten Highlights von SDDSC146W1 gehören:

- 0,6 m @ 7,4 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 0,5% Sb) aus 234,3 m

- 1,8 m @ 8,6 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 309,3 m, einschließlich:

1,3 m @ 11,6 g/t AuEq (11,5 g/t Au, 0,1% Sb) aus 309,8 m

SDDSC142 wurde parallel zur Dyke-Zone gebohrt und lieferte wertvolle stratigraphische Informationen über die Sedimentabfolge der Christina-Lokalität, die es ermöglichen werden, weitere Bohrungen anzupeilen.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Das Bohrprogramm schreitet weiter voran; vierzehn Bohrlöcher (SDDSC147, 149, 149W1, 151, 152, 154-160, 155A, 157A) werden derzeit bearbeitet und analysiert. Fünf weitere Löcher (SDDSC160W1, 161, 162, 163, 164) werden derzeit aktiv gebohrt.

Die Bohrstrategie verfolgt einen systematischen Ansatz, um sowohl die Deichgrundstruktur (Leiterschienen") als auch die damit verbundenen mineralisierten Adersätze (Leitersprossen") in optimalen Winkeln zu durchteufen und so den mineralisierten Fußabdruck des Projekts weiter zu erweitern und gleichzeitig das geologische Verständnis des Systems zu verbessern.

Über Sunday Creek

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 16.900 Hektar (ha") an genehmigten Explorationsgrundstücken. SXGC ist auch der Grundbesitzer von 1.054,51 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden,

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adersätzen, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das "Grundgestein") durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer "Goldenen Leiter", bei der sich das Hauptgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen "Sprossen" in einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis zu 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Mächtigkeit) (und bis zu 10 m) und erstrecken sich über 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 162 Bohrlöcher mit 73.299,16 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 12 Bohrlöcher mit 582,55 m bei Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher mit 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundfünfzig (56) >100 g/t AuEq x m und sechzig (60) >50 bis 100 g/t AuEq x m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wird.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.350 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver erprobt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 70 Sprossen" definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist.

Weitere Informationen

Weitere Erörterungen und Analysen des Projekts Sunday Creek sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der http://www.southerncrossgold.com.au Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit Managing Director Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com abgerufen werden

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Standort des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 30-50 % der beprobten Mächtigkeit der anderen gemeldeten Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, während höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben*, um höhergradige Ergebnisse zu demonstrieren.

Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 4) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie ab dem 15. September 2024 Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte verhängen wird. Dies setzt die westlichen Rüstungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf das Angebot des Metalls aus und treibt die Preise in die Höhe, da China das Angebot des Metalls auf den Weltmärkten dominiert. Für SXGC ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 20 % des in situ gewinnbaren Wertes von Sunday Creek aus, bei einem AuEq von 1,88.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC) (ASX:SX2)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ist jetzt doppelt an der TSXV: SXGC und ASX: SX2 notiert.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSXV:SXGC , ASX:SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 Kilometer nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 56 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 70,7 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defence Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält.

Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation 93-98 % beträgt.

Mit 18 Mio. AUD in bar, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem großen 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum 3. Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einem erstklassigen Gebiet voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Exploration Manager von SXGC und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben in interpretiertem mineralisiertem Gestein und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

SXGC ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023 unter Verwendung eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung von 94 % für Gold und 89 % für Antimon im Jahr 2023 berechnet und lautet wie folgt:

???? = ?? ( /?? ) + 1,88 ×?? (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Mineralisierung von Sunday Creek bei Costerfield ist SXGC der Ansicht, dass ein???? = ?? ( /?? ) + 1,88 ×?? (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

JORC-Erklärung der zuständigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und ein registrierter professioneller Geologe sowie Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Herr Hudson ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Geschäftsführer von Southern Cross Gold Limited und beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Bestimmte Informationen in dieser Meldung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, sind dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der zuständigen Person, Herrn Steven Tambanis, erstellt wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www2.asx.com.au unter dem Code "SXGC" verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktankündigung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der zuständigen Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktveröffentlichung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in dem ursprünglichen Dokument/der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, sich gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.

- Endet -

Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin - Kanada

mailto:mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

mailto:info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär - Australien

mailto:jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle: Ebene 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsenplätze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "für den Fall", "würde", "erwarten", "vorbereitet" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als unzutreffend oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den von SXGC bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten (unter dem Code SX2) beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den von SXGC bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter Code SX2) eingereichten Unterlagen, die für SXGC in Kanada unter www.sedarplus.ca und in Australien unter www.asx.com.au unter Code SX2 verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter http://www.southerncrossgold.com verfügbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve) sowie ausgewählten, bereits früher gemeldeten und noch nicht abgeschlossenen Bohrlöchern

Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der die mineralisierten Adersätze zeigt. Zeigt die Bohrlöcher SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148, über die hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früher gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher begrenzt. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt

Abbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten, die von 12 Bohrlöchern des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

Abbildung 4: Standort des Projekts Sunday Creek und des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Redcastle

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit

Loch-ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen SDDSC140 352.9 Christina 330075 5867612 274 9 -70 SDDSC142 500.67 Christina 330075 5867612 274 292 -70 SDDSC146 245.7 Christina 330073 5867612 274 273 -42 SDDSC146W1 461.2 Christina 330073 5867612 274 273 -42 SDDSC147 977.15 Goldener Deich 330809 5867842 301 278 -57 SDDSC148 563.6 Christina 330073 5867611 274 278 -57.2 SDDSC149 970.79 Apollo 331594 5867955 344 266 -47 SDDSC149W1 1041.1 Apollo 331594 5867955 344 266 -47 SDDSC150 638.8 Christina 330340 5867865 277 244 -65 SDDSC151 737.2 Goldener Deich 330818 5867847 301 273.8 -56.5 SDDSC152 1102.7 Aufgehende Sonne 330816 5867599 296 328 -65 SDDSC153 639.1 Christina 330333 5867860 277 244.8 -52.5 SDDSC154 392.9 Christina 330075 5867612 274 60 -26.5 SDDSC155 31 Aufgehende Sonne 330339 5867860 277 72.7 -63.5 SDDSC155A 896.4 Aufgehende Sonne 330339 5867860 277 72.7 -63.5 SDDSC156 755.55 Christina 330075 5867612 274 59.5 -45.3 SDDSC157 1115.7 Goldener Deich 330318 5867847 301 276.6 -58.4 SDDSC157A 219.9 Goldener Deich 330318 5867847 301 276.2 -60 SDDSC158 992.5 Apollo 331616 5867952 347 265.5 -45 SDDSC159 145.2 Gladys 330871 5867758 308 60.5 -28.9 SDDSC160 725.1 Christina 330753 5867733 307 272.5 -37.8 SDDSC161 In Arbeit befindlicher Plan 1020 m Goldener Deich 330951 5868007 314 257 -49.4 SDDSC162 In Arbeit befindlicher Plan 920 m Aufgehende Sonne 330339 5867864 277 75.4 -59.6 SDDSC163 In Arbeit befindlicher Plan 1000 m Apollo 331615.5 5867952 347 267.2 -48.5 SDDSC164 In Arbeit befindlicher Plan 315 m Gladys 330871 5867758 308 78.2 -40 SDDSC160W1 In Arbeit befindlicher Plan 1070 m Christina 330753 5867731 307 272.5 -37.8

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus SDDSC140, SDDSC146W1 und SDDSC148 unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au (g/t) Sb (%) AuEq (g/t) SDDSC140 168.8 173.0 4.2 6.6 0.4 7.4 Einschließlich 169.9 172.0 2.1 11.4 0.7 12.8 SDDSC140 184.4 189.5 5.1 1.5 0.8 3.0 Einschließlich 186.5 188.2 1.7 1.9 1.3 4.4 SDDSC140 214.4 216.7 2.3 1.9 0.3 2.4 SDDSC146W1 234.3 234.9 0.6 6.5 0.5 7.4 SDDSC146W1 309.3 311.1 1.8 8.4 0.1 8.6 Einschließlich 309.8 311.1 1.3 11.5 0.1 11.6 SDDSC148 181.0 182.0 1.0 20.5 0.2 20.8 SDDSC148 208.6 210.8 2.2 6.8 0.2 7.2 SDDSC148 252.6 253.1 0.5 76.0 0.1 76.1 SDDSC148 272.6 273.2 0.6 5.0 0.1 5.2 SDDSC148 277.8 278.1 0.3 21.6 0.0 21.7 SDDSC148 285.8 286.3 0.5 41.2 0.1 41.3 SDDSC148 300.8 301.0 0.2 36.1 0.0 36.1 SDDSC148 304.8 305.1 0.3 13.5 0.0 13.5 SDDSC148 336.7 337.7 1.0 8.1 0.0 8.1 Einschließlich 336.7 337.0 0.3 24.6 0.0 24.6 SDDSC148 547.4 548.1 0.7 5.7 0.0 5.7

Tabelle 3: Alle gemeldeten Einzelproben von SDDSC140, SDDSC142, SDDSC146, SDDSC146W1 und SDDSC148, über die hier berichtet wird, >0,1 g/t AuEq.

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au (g/t) Sb (%) AuEq (g/t) SDDSC140 136.1 136.5 0.4 0.1 0.1 0.2 SDDSC140 136.5 136.9 0.4 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 138.2 138.4 0.3 0.4 2.3 4.8 SDDSC140 138.4 139.0 0.6 0.1 0.0 0.1 SDDSC140 139.0 139.2 0.2 0.8 0.1 0.9 SDDSC140 141.9 142.3 0.4 0.3 0.0 0.3 SDDSC140 142.5 143.3 0.9 0.1 0.0 0.1 SDDSC140 153.5 154.1 0.6 0.2 0.3 0.7 SDDSC140 154.1 154.5 0.4 0.4 0.2 0.7 SDDSC140 154.5 155.1 0.6 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 155.1 155.7 0.6 2.1 0.4 2.9 SDDSC140 155.7 156.7 1.0 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 163.3 164.1 0.8 0.1 0.0 0.1 SDDSC140 168.2 168.8 0.6 0.4 0.0 0.4 SDDSC140 168.8 169.9 1.1 2.5 0.2 2.9 SDDSC140 169.9 171.0 1.1 5.4 0.4 6.0 SDDSC140 171.0 171.1 0.1 12.2 0.5 13.1 SDDSC140 171.1 171.4 0.3 6.4 0.3 6.9 SDDSC140 171.4 171.6 0.1 3.5 1.1 5.5 SDDSC140 171.6 172.0 0.4 32.1 1.9 35.6 SDDSC140 172.0 172.5 0.5 0.7 0.0 0.8 SDDSC140 172.5 173.0 0.5 2.2 0.1 2.3 SDDSC140 173.0 174.2 1.2 0.2 0.0 0.3 SDDSC140 174.2 175.1 0.9 0.4 0.0 0.4 SDDSC140 177.3 178.3 1.0 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 179.0 179.9 0.9 0.3 0.1 0.4 SDDSC140 180.9 181.5 0.6 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 181.5 182.3 0.8 0.2 0.0 0.3 SDDSC140 182.3 182.7 0.4 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 182.7 183.6 0.8 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 183.6 184.4 0.8 0.1 0.0 0.1 SDDSC140 184.4 185.2 0.8 0.9 0.1 1.1 SDDSC140 185.2 185.7 0.5 2.8 0.5 3.8 SDDSC140 185.7 186.1 0.5 1.0 0.8 2.6 SDDSC140 186.1 186.5 0.4 0.9 0.2 1.3 SDDSC140 186.5 186.8 0.4 6.4 0.3 7.0 SDDSC140 186.8 187.4 0.6 0.7 0.8 2.2 SDDSC140 187.4 187.9 0.4 0.8 0.7 2.1 SDDSC140 187.9 188.2 0.4 0.6 4.0 8.1 SDDSC140 188.2 188.6 0.4 2.2 0.8 3.7 SDDSC140 188.6 189.2 0.6 0.6 0.7 1.9 SDDSC140 189.2 189.5 0.3 1.8 0.4 2.5 SDDSC140 189.5 190.3 0.8 0.2 0.1 0.5 SDDSC140 190.3 191.1 0.8 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 191.1 192.1 1.1 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 194.2 194.7 0.5 0.4 0.9 2.1 SDDSC140 194.7 195.5 0.8 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 198.1 198.5 0.4 1.0 0.0 1.0 SDDSC140 198.5 199.4 0.9 0.1 0.1 0.3 SDDSC140 202.9 203.0 0.1 0.1 0.4 0.8 SDDSC140 203.0 203.3 0.3 0.3 0.3 0.9 SDDSC140 203.3 203.8 0.5 0.5 0.0 0.6 SDDSC140 204.8 205.1 0.4 0.3 0.0 0.4 SDDSC140 205.1 205.4 0.3 0.1 0.4 0.8 SDDSC140 208.2 209.5 1.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC140 209.5 210.2 0.7 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 210.2 211.1 0.9 0.1 0.2 0.4 SDDSC140 212.0 213.0 1.0 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 213.0 213.8 0.8 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 213.8 214.4 0.6 0.3 0.0 0.3 SDDSC140 214.4 214.6 0.2 9.3 0.0 9.4 SDDSC140 214.6 215.0 0.4 0.2 0.0 0.3 SDDSC140 215.0 215.2 0.3 1.2 0.0 1.2 SDDSC140 215.2 216.0 0.8 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 216.0 216.4 0.4 0.2 0.3 0.8 SDDSC140 216.4 216.7 0.4 5.2 1.3 7.6 SDDSC140 216.7 217.3 0.6 0.7 0.0 0.8 SDDSC140 219.0 219.3 0.3 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 219.3 219.9 0.6 0.1 0.0 0.1 SDDSC140 219.9 220.3 0.4 0.5 0.9 2.3 SDDSC140 220.3 220.6 0.4 1.6 0.1 1.7 SDDSC140 220.9 221.2 0.3 0.3 0.2 0.7 SDDSC140 223.4 223.8 0.4 0.6 0.3 1.1 SDDSC140 223.8 224.7 0.9 0.2 0.0 0.2 SDDSC140 224.7 225.5 0.9 0.7 0.1 0.9 SDDSC140 225.5 226.6 1.1 0.6 0.0 0.7 SDDSC140 226.6 227.8 1.2 0.4 0.0 0.5 SDDSC140 229.2 230.2 1.1 0.1 0.0 0.1 SDDSC140 231.8 232.1 0.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC140 232.4 232.8 0.4 0.3 0.3 1.0 SDDSC140 234.7 235.1 0.4 0.1 0.0 0.2 SDDSC140 235.1 235.4 0.3 0.2 0.0 0.3 SDDSC140 235.4 235.7 0.3 0.4 0.3 1.0 SDDSC140 239.0 239.8 0.8 0.3 0.0 0.4 SDDSC140 241.3 241.6 0.3 0.1 0.1 0.3 SDDSC140 242.5 243.4 1.0 0.1 0.1 0.2 SDDSC140 243.4 244.0 0.6 0.1 0.3 0.6 SDDSC140 244.6 244.9 0.3 0.1 0.2 0.6 SDDSC140 249.2 249.5 0.3 0.1 0.6 1.2 SDDSC140 268.5 268.7 0.2 0.1 0.0 0.1 SDDSC140 271.0 271.1 0.1 0.2 0.0 0.2 SDDSC146 123.0 123.6 0.6 0.1 0.1 0.3 SDDSC146 123.6 124.1 0.5 0.3 0.3 0.8 SDDSC146 124.1 124.3 0.2 0.2 0.5 1.1 SDDSC146 124.3 124.5 0.2 0.2 0.8 1.8 SDDSC146 127.4 127.7 0.3 0.4 0.2 0.8 SDDSC146 127.7 128.0 0.4 0.8 0.1 1.0 SDDSC146 128.0 129.0 1.0 0.1 0.0 0.1 SDDSC146 129.9 130.1 0.2 0.1 0.0 0.1 SDDSC146 130.8 131.7 0.9 0.1 0.0 0.1 SDDSC146 132.6 133.2 0.6 0.1 0.0 0.1 SDDSC146 133.2 133.3 0.2 1.1 0.0 1.1 SDDSC146 134.6 134.9 0.3 0.4 0.0 0.4 SDDSC146 136.2 136.9 0.7 0.3 0.0 0.3 SDDSC146 136.9 137.2 0.3 0.2 0.0 0.2 SDDSC146 137.2 137.5 0.3 1.9 0.8 3.4 SDDSC146 137.5 137.8 0.3 0.1 0.0 0.1 SDDSC146 138.9 139.2 0.3 0.2 0.0 0.2 SDDSC146 147.7 147.9 0.2 0.1 0.0 0.2 SDDSC146 147.9 148.2 0.3 0.1 0.0 0.2 SDDSC146 191.3 191.5 0.2 0.2 0.0 0.2 SDDSC146 233.9 234.6 0.6 0.2 0.1 0.4 SDDSC146 234.6 234.7 0.1 1.8 1.1 3.8 SDDSC146 234.7 235.3 0.6 0.1 0.1 0.3 SDDSC146 235.3 236.4 1.1 0.1 0.0 0.1 SDDSC146 236.4 237.1 0.7 0.1 0.0 0.1 SDDSC146 243.9 244.8 1.0 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 234.3 234.8 0.5 0.5 0.6 1.6 SDDSC146W1 234.8 234.9 0.1 27.5 0.1 27.6 SDDSC146W1 234.9 235.4 0.4 0.3 0.3 0.8 SDDSC146W1 235.4 235.9 0.6 0.2 0.0 0.3 SDDSC146W1 256.0 257.0 1.0 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 267.4 267.5 0.1 4.1 0.0 4.1 SDDSC146W1 267.5 268.3 0.8 0.2 0.0 0.2 SDDSC146W1 271.6 271.9 0.3 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 271.9 272.4 0.5 1.3 0.1 1.6 SDDSC146W1 272.4 272.7 0.3 2.3 0.1 2.5 SDDSC146W1 272.7 273.0 0.3 0.3 0.1 0.4 SDDSC146W1 273.0 274.0 1.0 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 274.0 274.1 0.2 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 274.1 274.8 0.7 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 274.8 275.3 0.5 0.1 0.0 0.2 SDDSC146W1 275.3 275.9 0.6 2.4 0.0 2.4 SDDSC146W1 276.8 277.3 0.5 0.3 0.0 0.3 SDDSC146W1 278.3 278.8 0.5 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 278.8 279.2 0.4 0.7 0.0 0.7 SDDSC146W1 279.2 279.5 0.3 0.3 0.0 0.4 SDDSC146W1 280.9 281.8 0.9 0.2 0.0 0.2 SDDSC146W1 283.2 284.0 0.8 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 284.6 285.6 1.0 0.3 0.0 0.3 SDDSC146W1 285.6 285.8 0.2 0.5 0.0 0.6 SDDSC146W1 288.1 288.5 0.4 0.8 0.0 0.8 SDDSC146W1 288.5 289.1 0.6 0.2 0.0 0.2 SDDSC146W1 289.1 289.5 0.3 0.4 0.0 0.4 SDDSC146W1 290.0 290.4 0.4 1.1 0.0 1.2 SDDSC146W1 290.4 291.7 1.3 0.2 0.0 0.2 SDDSC146W1 291.7 293.0 1.3 0.6 0.0 0.6 SDDSC146W1 298.6 298.8 0.2 0.3 0.1 0.4 SDDSC146W1 299.9 300.4 0.4 0.2 0.2 0.6 SDDSC146W1 300.4 301.2 0.8 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 304.0 304.7 0.7 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 304.7 305.3 0.6 1.8 0.0 1.8 SDDSC146W1 305.3 305.6 0.3 0.4 0.2 0.8 SDDSC146W1 306.7 306.8 0.2 1.5 0.0 1.5 SDDSC146W1 306.8 307.2 0.4 0.1 0.1 0.2 SDDSC146W1 307.2 308.1 0.9 0.1 0.0 0.1 SDDSC146W1 309.3 309.8 0.5 0.6 0.2 1.1 SDDSC146W1 309.8 310.5 0.7 11.2 0.0 11.3 SDDSC146W1 310.5 311.2 0.6 11.8 0.1 11.9 SDDSC146W1 311.2 311.8 0.6 0.1 0.0 0.2 SDDSC146W1 311.8 312.5 0.7 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 104.8 104.9 0.1 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 115.9 116.0 0.1 0.4 0.0 0.4 SDDSC148 167.0 167.6 0.6 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 167.6 168.2 0.6 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 168.2 168.5 0.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 170.6 171.8 1.2 0.1 0.1 0.2 SDDSC148 180.5 181.0 0.5 0.2 0.0 0.3 SDDSC148 181.0 181.3 0.3 42.3 0.1 42.4 SDDSC148 181.3 182.0 0.7 11.1 0.3 11.6 SDDSC148 190.0 191.0 1.0 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 192.8 192.9 0.2 5.7 0.0 5.8 SDDSC148 194.1 194.4 0.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 194.4 194.7 0.4 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 202.0 202.1 0.1 8.8 4.9 18.1 SDDSC148 202.1 202.4 0.2 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 206.0 206.2 0.2 0.2 0.2 0.5 SDDSC148 206.2 206.9 0.7 0.1 0.2 0.4 SDDSC148 208.6 209.9 1.3 5.9 0.3 6.5 SDDSC148 209.9 210.8 0.9 8.2 0.1 8.4 SDDSC148 210.8 211.6 0.8 0.4 0.0 0.5 SDDSC148 211.6 211.8 0.2 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 214.2 214.8 0.6 0.1 0.0 0.2 SDDSC148 214.8 214.9 0.1 16.7 0.7 17.9 SDDSC148 224.3 225.6 1.3 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 225.6 226.5 0.9 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 227.3 227.5 0.2 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 227.5 228.1 0.6 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 228.1 228.2 0.1 0.7 0.0 0.7 SDDSC148 230.5 231.1 0.6 0.4 0.1 0.5 SDDSC148 236.7 237.0 0.3 0.1 0.1 0.3 SDDSC148 243.3 244.0 0.7 0.3 0.0 0.4 SDDSC148 244.0 245.2 1.2 0.1 0.0 0.2 SDDSC148 245.2 245.9 0.8 0.1 0.0 0.2 SDDSC148 245.9 246.2 0.3 0.5 0.0 0.5 SDDSC148 246.2 246.6 0.4 0.2 0.0 0.3 SDDSC148 246.6 247.1 0.5 0.5 0.5 1.5 SDDSC148 247.1 247.8 0.7 0.2 0.1 0.3 SDDSC148 247.8 247.9 0.1 0.7 0.0 0.7 SDDSC148 247.9 248.9 1.0 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 248.9 249.3 0.4 0.7 0.1 0.8 SDDSC148 249.3 250.0 0.7 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 250.0 250.5 0.5 0.5 0.0 0.5 SDDSC148 250.5 251.2 0.7 0.5 0.0 0.6 SDDSC148 251.2 251.8 0.7 0.6 0.0 0.6 SDDSC148 251.8 252.6 0.8 0.8 0.0 0.8 SDDSC148 252.6 253.1 0.5 76.0 0.1 76.1 SDDSC148 253.1 254.1 1.0 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 272.6 273.3 0.6 5.0 0.1 5.2 SDDSC148 273.9 274.3 0.4 0.1 0.1 0.4 SDDSC148 276.5 277.5 1.0 0.2 0.1 0.3 SDDSC148 277.8 278.2 0.3 21.6 0.0 21.7 SDDSC148 278.2 278.4 0.2 0.5 0.2 0.8 SDDSC148 278.4 278.9 0.5 0.2 0.1 0.3 SDDSC148 285.8 286.3 0.5 41.2 0.0 41.3 SDDSC148 286.3 287.0 0.7 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 287.6 288.6 1.0 0.1 0.0 0.2 SDDSC148 288.6 289.0 0.4 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 297.0 297.9 0.9 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 298.8 299.0 0.2 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 300.5 300.8 0.2 0.7 0.0 0.7 SDDSC148 300.8 301.0 0.2 36.1 0.0 36.1 SDDSC148 302.6 302.9 0.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 302.9 303.1 0.3 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 304.8 305.1 0.3 13.5 0.0 13.5 SDDSC148 307.4 307.6 0.2 0.1 0.0 0.2 SDDSC148 307.9 308.2 0.3 0.4 0.0 0.4 SDDSC148 309.9 310.6 0.7 0.1 0.0 0.2 SDDSC148 310.6 311.1 0.5 0.6 0.0 0.6 SDDSC148 311.1 311.2 0.2 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 311.2 312.1 0.9 0.7 0.0 0.8 SDDSC148 312.1 313.3 1.1 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 313.3 313.9 0.6 0.6 0.0 0.6 SDDSC148 313.9 315.2 1.3 0.3 0.0 0.4 SDDSC148 316.4 316.6 0.2 0.4 0.0 0.5 SDDSC148 320.8 321.3 0.4 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 321.3 322.2 1.0 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 323.8 324.6 0.8 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 329.0 330.2 1.2 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 330.2 330.9 0.7 0.4 0.0 0.4 SDDSC148 331.1 331.6 0.5 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 331.6 332.5 0.9 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 336.7 337.0 0.3 24.6 0.0 24.6 SDDSC148 337.0 337.7 0.7 1.3 0.0 1.3 SDDSC148 340.0 340.3 0.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 340.7 340.9 0.2 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 342.8 343.8 1.0 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 347.3 347.9 0.6 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 350.4 350.7 0.3 0.9 0.0 0.9 SDDSC148 351.0 351.3 0.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 354.5 354.9 0.4 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 358.9 359.8 0.9 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 359.8 360.6 0.8 1.4 0.0 1.4 SDDSC148 360.6 361.2 0.6 0.5 0.0 0.5 SDDSC148 361.2 362.2 1.0 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 366.3 366.6 0.3 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 378.6 379.5 0.9 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 387.3 387.9 0.6 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 387.9 388.5 0.6 0.1 0.0 0.2 SDDSC148 388.5 388.8 0.3 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 466.9 467.0 0.2 0.1 0.3 0.6 SDDSC148 472.3 472.5 0.2 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 475.4 475.6 0.3 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 479.1 479.3 0.2 1.0 0.0 1.0 SDDSC148 480.2 480.5 0.3 2.0 0.0 2.0 SDDSC148 481.0 481.4 0.4 0.5 0.0 0.5 SDDSC148 487.5 488.0 0.5 0.8 0.1 1.0 SDDSC148 488.0 488.6 0.7 0.8 0.0 0.8 SDDSC148 489.8 490.8 1.0 0.3 0.0 0.3 SDDSC148 490.8 491.5 0.7 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 493.7 494.0 0.3 1.1 0.0 1.1 SDDSC148 494.0 494.5 0.5 0.5 0.0 0.5 SDDSC148 497.4 498.0 0.6 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 498.8 499.4 0.6 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 500.2 500.5 0.3 0.3 0.0 0.4 SDDSC148 500.8 501.1 0.3 0.7 0.0 0.7 SDDSC148 501.1 502.1 1.0 0.6 0.0 0.6 SDDSC148 504.0 505.0 1.0 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 506.2 506.7 0.5 2.1 0.0 2.1 SDDSC148 506.7 507.5 0.8 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 514.9 515.2 0.3 0.6 0.0 0.6 SDDSC148 546.9 547.4 0.5 0.1 0.0 0.1 SDDSC148 547.4 547.7 0.3 2.5 0.0 2.5 SDDSC148 547.7 548.1 0.4 8.4 0.0 8.4 SDDSC148 548.1 548.5 0.4 0.2 0.0 0.2 SDDSC148 549.2 549.8 0.6 0.2 0.0 0.2

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Stichprobentechniken und Daten

Kriterien Erklärung zum JORC-Code Kommentar Probenahmetechniken Art und Qualität der Probenahme (z. B. geschnittene Kanäle, zufällige Späne oder spezielle, auf die untersuchten Mineralien zugeschnittene Industriestandard-Messgeräte, wie z. B. Gammasonden im Bohrloch oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden werden.

Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die angemessene Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme sicherzustellen.

Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht wesentlich sind.

In Fällen, in denen "Industriestandard"-Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. "Reverse-Circulation-Bohrungen wurden verwendet, um 1-m-Proben zu erhalten, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Charge für die Feuerprobe zu erhalten"). In anderen Fällen kann eine genauere Erklärung erforderlich sein, z. B. wenn es sich um grobes Gold handelt, das Probleme bei der Probenahme mit sich bringt. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z.B. submarine Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen rechtfertigen. Beprobt wurden Bohrkerne (halbe Kerne für >90% und viertel Kerne für Kontrollproben), Greifproben (Feldproben von anstehendem Gestein und Felsblöcken; einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich Doppelproben).

Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts ermittelt, im Allgemeinen mit einer Genauigkeit von 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mit einem Differential-GPS auf <1 Meter genau bestätigt.

Die Standorte der Proben wurden auch durch Einzeichnen der Standorte in die hochauflösenden Lidar-Karten überprüft.

Der Bohrkern wird zum Schneiden markiert und mit einer automatischen Diamantsäge geschnitten, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore eingesetzt wird.

Die Proben werden an der Kernsäge in Säcke verpackt und zur Untersuchung in das Labor in Bendigo transportiert.

Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationssplitter zerkleinert und ein 1 kg-Split wird für die Pulverisierung (LM5) und die Untersuchung abgetrennt.

Für die Golduntersuchung einer 30-g-Charge durch erfahrenes Personal (das an den Umgang mit stark sulfid- und stibnithaltigen Chargen gewöhnt ist) werden Standard-Brandprobenverfahren eingesetzt. Vor-Ort-Gold-Methode mit dem Brandprobencode PE01S.

Die Brandprobe wird verwendet, um die Verteilung der Goldkörner zu verstehen, wenn grobes Gold erkennbar ist.

Mit ICP-OES wird der mit Königswasser aufgeschlossene Brei auf weitere 12 Elemente analysiert (Methode BM011), und Antimon wird mit Flammen-AAS gemessen (Methode B050).

Die Bodenproben wurden auf dem Feld gesiebt und eine 80-Mesh-Probe wurde in einen Beutel verpackt und zu ALS Global Laboratories in Brisbane transportiert, wo eine 50-Gramm-Probe mit der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS) auf Gold mit sehr niedrigem Gehalt analysiert wurde.

Schürf- und Gesteinssplitterproben werden in der Regel an die Laboratorien vor Ort zur Durchführung von Standard-Brandproben und 12-Element-ICP-OES, wie oben beschrieben, geschickt.

Bohrtechniken Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Hammerbohrung, Rotationsbohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Einzelheiten (z. B. Bohrkerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, Bohrkrone oder anderer Typ, ob der Bohrkern ausgerichtet ist und wenn ja, nach welcher Methode usw.). Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Boart Longyear TruCore-Ausrichtungsgerät, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrer/Offsider auf der Basis des Bohrkerns markiert wird.

Ein Standardkernrohr mit einem Durchmesser von 3 Metern hat sich sowohl in den harten als auch in den weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten erwiesen. Rückgewinnung von Bohrproben Methode zur Aufzeichnung und Bewertung der Wiederfindungen von Kern- und Spanproben und der bewerteten Ergebnisse.

Maßnahmen zur Maximierung der Probengewinnung und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben.

ob eine Beziehung zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund eines bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer Verzerrung der Probe gekommen sein könnte. Die Kerngewinnung wurde durch die Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei der Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und den Verlust von Feinanteilen aus dem weichen Bohrkern zu verhindern. Die Gewinnung wird Meter für Meter im Kernschuppen mit einem Maßband anhand von markierten Bohrkernen bestimmt, die mit den Kernblöcken des Bohrers verglichen werden.

Die Darstellung des Gehalts im Vergleich zur Gewinnung und zum RQD (siehe unten) zeigt keine Trends in Bezug auf den Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen. Protokollierung Ob die Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische Studien unterstützen.

Ob die Erfassung qualitativ oder quantitativ ist. Fotografieren des Kerns (oder der Küstenlinie, des Kanals usw.).

Die Gesamtlänge und der Prozentsatz der erfassten relevanten Kreuzungen. Die geotechnische Protokollierung der Bohrkerne erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

Die am Bohrgerät markierten Kernausrichtungen werden auf Konsistenz geprüft, und die Kernausrichtungslinien werden auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad übereinstimmen.

Die Kerngewinne werden für jeden Meter gemessen

RQD-Messungen (kumulative Menge von Kernstäben > 10 cm in einem Meter) werden Meter für Meter durchgeführt.

Jede Schale mit Bohrkernen wird fotografiert (nass und trocken), nachdem sie für die Probenahme und das Schneiden vollständig markiert wurde.

Die ½ Kernschneidelinie wird etwa 10 Grad über der Orientierungslinie platziert, so dass die Orientierungslinie für zukünftige Arbeiten in der Kernschale erhalten bleibt.

Die geologische Aufzeichnung von Bohrkernen umfasst die folgenden Parameter:

Gesteinsarten, Lithologie

Alterung

Gefügeinformationen (Orientierungen von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen von der Orientierungslinie aus; oder bei nicht orientierten Teilen des Kerns werden die Alpha-Winkel gemessen)

Aderung (Quarz, Karbonat, Stibnit)

Schlüsselminerale (unter der Handlinse sichtbar, z. B. Gold, Stibnit)

100 % der Bohrkerne werden für alle oben beschriebenen Komponenten in der MX-Protokollierungsdatenbank des Unternehmens erfasst.

Das Logging ist vollständig quantitativ, obwohl die Beschreibung der Lithologie und der Alteration auf sichtbaren Beobachtungen durch ausgebildete Geologen beruht.

Jede Schale mit Bohrkernen wird fotografiert (nass und trocken), nachdem sie für die Probenahme und das Schneiden vollständig markiert wurde.

Die Protokollierung wird als angemessener quantitativer Standard für künftige Studien angesehen. Teilprobenahmeverfahren und Probenvorbereitung Wenn Kern, ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen wurde.

Falls es sich nicht um Kernmaterial handelt, Angabe, ob es geriffelt, mit Röhrchen beprobt, rotierend gespalten usw. wurde und ob die Proben nass oder trocken entnommen wurden.

Bei allen Probentypen die Art, Qualität und Angemessenheit der Probenvorbereitungstechnik.

Qualitätskontrollverfahren für alle Phasen der Unterprobenahme, um die Repräsentativität der Proben zu maximieren.

Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme für das in situ gesammelte Material repräsentativ ist, z. B. Ergebnisse von Feld-Doppelproben/zweite Hälfte.

ob die Probengröße der Korngröße des beprobten Materials angemessen ist. Der Bohrkern wird in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge als Halbkernprobe entnommen. Die Orientierungslinie des Bohrkerns wird beibehalten.

Der Viertelkern wird bei der Entnahme von Stichprobenduplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) verwendet.

Die Repräsentativität der Probenahme wird dadurch maximiert, dass immer dieselbe Seite des Bohrkerns entnommen wird (unabhängig von der Ausrichtung) und dass konsequent eine Schnittlinie auf dem Kern gezogen wird, wenn eine Ausrichtung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker gezogen.

Die Probengröße wird bei Grobgold durch die Verwendung halber Bohrkerne maximiert, und die Verwendung von Viertelkern- und Halbkernsplits (Laborduplikate) ermöglicht eine Abschätzung des Nuggeteffekts.

Bei mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % der ¼-Kernduplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborprobenduplikate und Instrumentenwiederholungen.

Im Rahmen des Bodenprobenahmeprogramms wurden bei jeder 20.Probe Duplikate entnommen, und das Labor fügte dem Probenstrom regelmäßig schwache Goldstandards zu. Qualität der Analysedaten und Labortests Art, Qualität und Angemessenheit der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Frage, ob es sich um eine partielle oder vollständige Technik handelt.

Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, RFA-Handgeräten usw. sind die für die Analyse verwendeten Parameter anzugeben, einschließlich der Marke und des Modells des Geräts, der Ablesezeiten, der angewandten Kalibrierungsfaktoren und ihrer Ableitung usw.

Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerwerte, Duplikate, externe Laborkontrollen) und ob annehmbare Genauigkeits- (d. h. Verzerrungsfreiheit) und Präzisionsniveaus erreicht wurden. Die von On Site angewandte Brandprobe für Gold ist eine weltweit anerkannte Methode, und Nachuntersuchungen über den Bereich hinaus, einschließlich gravimetrischer Nachbearbeitung und Bildschirm-Brandprobe, sind Standard. Von Bedeutung im On Site-Labor ist die Anwesenheit von Brandproben-Personal, das Erfahrung im Umgang mit hohen Sulfid-Ladungen (insbesondere mit hohen Stibnit-Gehalten) hat - dies reduziert das Risiko einer ungenauen Berichterstattung bei komplexen Sulfid-Gold-Ladungen erheblich.

Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysetechnik zur Bewertung von Elementkonzentrationen. Der verwendete Aufschluss (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall im Allgemeinen Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), aber andere silikatgebundene Elemente, insbesondere Vanadium (V), können nur teilweise gelöst werden. Diese silikatischen Elemente sind für die Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge nicht von Bedeutung.

Ein tragbares XRF-Gerät wurde zur qualitativen Untersuchung von Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank aufgenommen).

Annehmbare Genauigkeits- und Präzisionsniveaus wurden mit den folgenden Methoden ermittelt

¼ Duplikate - der halbe Kern wird in Viertel aufgeteilt und erhält separate Probennummern (üblicherweise in mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die mit einem Anstieg des Goldgehalts über 40 g/t Au abnimmt.

Rohlinge - Rohlinge werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisiertem Gestein eingefügt, um zu bestätigen, dass die Zerkleinerung und der Aufschluss nicht durch Goldschmiere auf den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwenkmühle beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, im Allgemeinen unter der Nachweisgrenze und eine einzige Probe mit 0,03 g/t Au.

Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet, einschließlich Leerproben, niedrig (<1 g/t Au), mittel (bis zu 5 g/t Au) und hochgradige Goldproben (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Datenimport in die MX-Datenbank automatisch daraufhin überprüft, ob sie innerhalb von 2 Standardabweichungen des erwarteten Wertes liegen.

Labor-Splits - On Site führt Splits sowohl von Grobbrech- als auch von Pulp-Duplikaten als Qualitätskontrolle durch und meldet alle Daten. Vor allem bei Proben mit hohem Au-Gehalt gibt es die meisten Wiederholungen.

Labor-ZRMs - On Site fügt regelmäßig eigene ZRM-Materialien in den Prozessablauf ein und berichtet über alle Daten

Laborpräzision - Doppelmessungen von Lösungen (sowohl von Au aus der Brandprobe als auch von anderen Elementen aus den Königswasseraufschlüssen) werden regelmäßig vom Labor durchgeführt und gemeldet.

Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig ermittelt, indem die oben beschriebenen Probenahme- und Messtechniken während der Probenahme- (Genauigkeit) und der Laborphase (Genauigkeit und Präzision) der Analyse eingesetzt wurden.

Die Duplikate der Bodenproben des Unternehmens und die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors liegen alle innerhalb der erwarteten Bereiche. Überprüfung von Probenahme und Untersuchung Die Überprüfung signifikanter Überschneidungen durch unabhängige oder andere Mitarbeiter des Unternehmens.

Die Verwendung von Zwillingslöchern.

Dokumentation der Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenüberprüfung, Datenspeicherungsprotokolle (physisch und elektronisch).

Diskutieren Sie jede Anpassung der Testdaten. Der unabhängige Geologe hat die Sunday Creek-Bohrstellen besucht und die Bohrkerne im Kernschuppen von Kilmore inspiziert.

Die visuelle Inspektion der Bohrabschnitte stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Analysedaten überein (z. B. Gold und Stibnit, die im Bohrkern sichtbar sind, stimmen mit den hohen Au- und Sb-Ergebnissen in den Analysen überein).

Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenergebnisse, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die erwarteten Daten lieferten.

Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht einem hohen Standard. Die primären Aufzeichnungsdaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben und die Analysedaten werden nach der Rückkehr aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer abgeglichen.

Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborsplits und -duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden in der Datenbank erfasst.

Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting. Davor wurde der Goldgehalt über Primär-, Feld- und Laborduplikate gemittelt.

Anpassungen der Prüfdaten werden von MX aufgezeichnet, und es sind keine vorhanden (oder erforderlich).

Zwillingsbohrungen sind in diesem Stadium des Projekts nicht verfügbar. Lage der Datenpunkte Genauigkeit und Qualität der Vermessungen, die zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und Bohrlochvermessungen), Gräben, Grubenbetrieben und anderen Orten, die bei der Mineralressourcenschätzung verwendet werden, eingesetzt werden.

Spezifikation des verwendeten Rastersystems.

Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. Differential-GPS zur Ortung von Bohrpfählen, Gräben und einigen Abbaustellen

Standard-GPS für einige Feldstandorte (Greifer- und Bodenproben), überprüft anhand von Lidar-Daten.

Das durchgängig verwendete Gittersystem ist das Geocentric datum of Australia 1994; Map Grid Zone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet.

Die topografische Kontrolle ist dank der Lidar-Daten mit einer Genauigkeit von unter 10 cm hervorragend. Datenabstände und -verteilung Datenabstände für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse.

Ob die Datenabstände und -verteilung ausreichen, um den Grad der geologischen und gehaltlichen Kontinuität zu bestimmen, der für die angewandten Verfahren und Klassifizierungen zur Schätzung der Mineralressourcen und Erzreserven angemessen ist.

Ob ein Mustercompositing durchgeführt wurde. Der Datenabstand eignet sich für die Meldung von Explorationsergebnissen - ein Beweis dafür ist die verbesserte Vorhersagbarkeit von hochgradigen Gold-Antimon-Abschnitten.

Zu diesem Zeitpunkt sind die Datenabstände und die Datenverteilung für die Meldung von Mineralressourcenschätzungen nicht ausreichend. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über die Gehaltskontrolle mit zukünftigen Bohrprogrammen zunimmt.

Die Proben wurden zu einem Wert von 1 g/t AuEq über 2,0 m Breite für niedrigere Gehalte und 5 g/t AuEq über 1,0 m Breite für höhere Gehalte in Tabelle 3 zusammengefasst. Alle Einzelergebnisse über 0,1 g/t AuEq wurden ohne Zusammenstellung in Tabelle 4 angegeben. Orientierung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen ermöglicht und inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt ist.

Wenn man davon ausgeht, dass die Beziehung zwischen der Ausrichtung der Bohrungen und der Ausrichtung der wichtigsten mineralisierten Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und berichtet werden, falls es von Bedeutung ist. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 40 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Die Bohrungen sind in eine optimale Richtung ausgerichtet, wenn man die Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und der scheinbaren Kontrolle der Adern über den Gold- und Antimongehalt berücksichtigt.

Die steile Beschaffenheit einiger der Adern kann zu einer Erhöhung der scheinbaren Mächtigkeit einiger Abschnitte führen, doch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu quantifizieren.

Aus den bisher gesammelten Daten geht keine Verzerrung der Probenahme hervor (die Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten Winkel). Beispielhafte Sicherheit Die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit der Proben getroffen werden. Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von den Mitarbeitern des Unternehmens vor Ort an die Kernaufzeichnungsstelle in Kilmore geliefert. Die Proben werden von den Mitarbeitern des Unternehmens im Kernschuppen in Kilmore mit einer automatischen Diamantsäge markiert und geschnitten und in Säcke verpackt, bevor sie auf mit Gurten gesicherte Paletten verladen und von den Mitarbeitern des Unternehmens per Lkw nach Bendigo zum Labor transportiert werden. In keiner Phase des Prozesses oder in den Daten gibt es Hinweise auf Probleme bei der Probensicherheit. Audits oder Überprüfungen Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen von Stichprobenverfahren und Daten. Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate wird von Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und Analysedaten.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erklärung zum JORC-Code Kommentar Mineraliengrundstück und Landbesitz Status Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Aspekte mit Dritten, wie z. B. Joint Ventures, Partnerschaften, vorrangige Lizenzgebühren, Interessen der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis oder Nationalparks und Umweltbedingungen.

Die Sicherheit des Besitzes zum Zeitpunkt der Meldung sowie alle bekannten Hindernisse für die Erlangung einer Lizenz für die Tätigkeit in dem Gebiet. Das Sunday Creek Goldfield, in dem sich das Clonbinane Projekt befindet, wird von der Retention Licence RL 6040 abgedeckt und ist von der Exploration Licence EL6163 und der Exploration Licence EL7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden sich zu 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold Ltd.

Exploration durchgeführt von andere Anerkennung und Würdigung der Exploration durch andere Parteien. Das wichtigste historische Vorkommen innerhalb des Projekts Sunday Creek ist das Clonbinane-Vorkommen, eine hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte im Fosterville-Stil. Im Projektgebiet wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre hinein in kleinem Umfang Bergbau betrieben. Die historische Produktion erfolgte in mehreren kleinen Schächten und alluvialen Gruben im gesamten Konzessionsgebiet Clonbinane Goldfield. Eine nennenswerte Produktion fand im Gebiet Clonbinane statt, wobei die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold und einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wird (Leggo und Holdsworth, 2013).

Die Arbeiten früherer Explorationsunternehmen im und in der Nähe des Projektgebiets Sunday Creek konzentrierten sich in der Regel auf die Entdeckung großer, flacher Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele bebohrte, und Southern Cross hat seine Arbeiten im Projektgebiet Sunday Creek fortgesetzt.

EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd Gesteinssplitterproben in den Minen Christina, Apollo und Golden Dyke. Gesteinssplitterproben aus dem Schacht der Mine Christina. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher in der Umgebung von Christina, von denen zwei bereits untersucht wurden. ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohen Tonnagen. Die Grundstücke wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als aussichtsreich, aber nicht wirtschaftlich erwiesen hatte. Flusssedimentproben in den Gebieten Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse waren im Bereich des Golden Dyke besser. 45 Haldenproben im Bereich der alten Abbaugebiete von Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und Antimon. Bodenproben über dem Golden Dyke, um die Grenzen des Dyke und der Mineralisierung zu definieren. Zwei Costeans parallel zum Golden Dyke, die auf Bodenanomalien abzielen. Die Küstenlinien wurden inzwischen von SXG saniert. ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd Die Exploration zielt auf eine Goldmineralisierung im Tagebau in der Nähe der SXG-Grundstücke ab. ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd Ziel ist oberflächliches, niedriggradiges Gold. Schürfungen im Bereich des Golden-Dyke-Grundstücks und Interpretation der Ergebnisse zusammen mit CRAs-Kostensätzen. 29 RC-/Aircore-Bohrungen mit insgesamt 959 m in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke abgeteuft. ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd Die ELs 4460 und 4497 wurden im November 2007 an Beadell Resources vergeben. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrungen, einschließlich zweiter Diamantbohrungen in den Zielgebieten Golden Dyke/Apollo. Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer Konzession EL4987 zusammengefasst.

Nagambie Resources Ltd. erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus. In dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Retentionslizenz (RL6040), die drei Quadratkilometer über dem Sunday Creek Goldfeld abdeckt. RL6040 wurde im Juli 2017 erteilt.

Clonbinane Gold Field Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd erworben. Mawson bohrte 30 Löcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe. Geologi Lagerstättentyp, geologisches Umfeld und Art der

Mineralisierung. Siehe dazu die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung. Bohrloch Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlich sind, einschließlich einer tabellarischen Darstellung der folgenden Punkte

Informationen für alle Materialbohrungen: Ost- und Nordrichtung des Bohrlochkragens Elevation oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens Neigung und Azimut des Bohrlochs Länge des Bohrlochs und Abfangtiefe Lochlänge.

Wird der Ausschluss dieser Informationen damit begründet, dass die Informationen nicht wesentlich sind und der Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person deutlich erklären, warum dies der Fall ist. Siehe Anhänge Methoden zur Datenaggregation Bei der Meldung von Explorationsergebnissen sind Gewichtungs-Durchschnittsverfahren, maximale und/oder minimale Gehaltsabschneidungen (z.B. Abschneiden von hochgradigen Gesteinen) und Cut-off-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben werden.

Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere Abschnitte mit niedriggradigen Ergebnissen enthalten, sollte das für verwendete Verfahren für eine solche Aggregation angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen im Detail dargestellt werden.

Die Annahmen, die bei der Angabe von Metalläquivalentwerten zugrunde gelegt werden, sollten klar angegeben werden. Siehe "Weitere Informationen" und "Berechnung des Metalläquivalents" im Haupttext der Pressemeldung. Beziehung zwischen Mineralisierung Breiten und Abschnittslängen Diese Beziehungen sind besonders wichtig für die Berichterstattung über die Explorationsergebnisse.

Wenn die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt ist, sollte ihre Art angegeben werden.

Wenn sie nicht bekannt ist und nur die Bohrlochlängen angegeben werden, sollte ein klarer Hinweis darauf erfolgen (z. B. "Bohrloch

Länge, wahre Breite nicht bekannt"). Siehe Berichterstattung über die tatsächlichen Breiten im Hauptteil der Pressemitteilung. Diagramme Für jede bedeutende Entdeckung, über die berichtet wird, sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie Tabellen mit den Abschnitten beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine Draufsicht auf die Standorte der Bohrlochkragen und entsprechende Schnittdarstellungen enthalten. Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen in der Bekanntmachung dargestellt. Ausgewogene Berichterstattung Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich ist, sollte eine repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über Explorationsergebnisse zu vermeiden. Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Bekanntmachung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse werden als repräsentativ angesehen, ohne dass eine Verzerrung beabsichtigt ist.

Kernverluste werden, sofern sie wesentlich sind, in den tabellarischen Bohrabschnitten offengelegt. Andere wesentliche Explorationsdaten Andere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, angegeben werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen, geophysikalische Untersuchungsergebnisse, geochemische Untersuchungsergebnisse, Schüttgutproben - Größe und Behandlungsmethode, metallurgische Testergebnisse, Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und Gesteinseigenschaften, potenziell schädliche oder kontaminierende Substanzen. Die zuvor gemeldeten Diamantbohrergebnisse werden in Plänen, Querschnitten und Längsschnitten dargestellt und im Text sowie in der Erklärung der zuständigen Person erörtert.

Vorläufige Tests (AMML-Bericht 1801-1) haben gezeigt, dass die Gewinnung von Gold- und Antimonwerten zu hochwertigen Produkten mit branchenüblichen Verarbeitungsmethoden möglich ist.

Das Programm wurde von AMML durchgeführt, einem etablierten mineralischen und metallurgischen Prüflabor, das sich auf Flotations-, Hydrometallurgie-, Schwerkraft- und Zerkleinerungstests in seinen Prüfeinrichtungen in Gosford (NSW) spezialisiert hat. Das Programm wurde von Craig Brown von Resources Engineering & Management beaufsichtigt, der mit der Entwicklung von Plänen für erste Flotationstests von Proben aus Bohrungen der Lagerstätte Sunday Creek beauftragt wurde.

Zwei Viertelkernabschnitte wurden für metallurgische Testarbeiten ausgewählt (Tabelle 1). Von jedem dieser Abschnitte wurde eine Teilprobe einer Analyse unterzogen. Die nachstehende Tabelle zeigt die für die metallurgischen Testarbeiten ausgewählten Proben: Beispiel Standort Name der Probe Gewicht (kg) Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Au ppm Sb% As% Aufgehende Sonne RS01 22.8 MDDSC025 275.9 289.3 13.4 3.18 1.06 0.223 Apollo AP01 16.6 SDDSC031 220.4 229.9 9.5 4.89 0.443 0.538 Die Tests zur metallurgischen Charakterisierung umfassten: Diagnostische LeachWELL-Tests.

Schwerkraftgewinnung durch Knelson-Konzentrator und manuelles Schwenken.

Zeitgesteuerte Flotation von kombinierten Schwerkraftabgängen.

Rougher-Cleaner-Flotation (ohne Schwerkraftabtrennung), mit Klassierung der Produkte, zur Herstellung von Proben für mineralogische Untersuchungen.

Die Konzentration von Mineralelementen und die Ablagerung von Gold wurde von der Universität von Tasmanien mittels Laserablation untersucht.

Mineralogische QXRD-Bewertungen wurden verwendet, um den Mineralgehalt der Testprodukte zu schätzen und auf dieser Grundlage die Leistung in Bezug auf Mineralien und Elemente, einschließlich des Beitrags zur Goldabscheidung, zu bewerten. Die Beobachtungen und Berechnungen ergaben für beide Testproben einen hohen Anteil an nativem ("freiem") Gold: 84,0 % in RS01 und 82,1 % in AP01.

Proben von Größenfraktionen der drei sulfid- und goldhaltigen Flotationsprodukte aus der Rougher-Cleaner-Testreihe wurden zur optischen mineralogischen Bewertung an MODA Microscopy geschickt. Die wichtigsten Beobachtungen waren: Die Proben mit dem höchsten Goldgehalt aus jeder Testreihe enthielten mehrere Körner mit sichtbarem Gold, die im Allgemeinen freigesetzt wurden und in geringem Maße mit Stibnit (Antimonsulfid) verbunden waren. Stibnit wurde in hohem Maße freigesetzt und war sehr "sauber" - 71,7 % Sb, 28,3 % S. Auch Arsenopyrit wurde in hohem Maße freigesetzt, was auf ein Potenzial für eine Abtrennung hinweist. Pyrit lag weitgehend frei vor, war jedoch teilweise mit Gangmineralien verbunden.

Weitere Arbeiten Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für seitliche Erweiterungen oder Tiefenerweiterungen oder groß angelegte Erweiterungsbohrungen).

Diagramme, in denen die Gebiete möglicher Erweiterungen deutlich hervorgehoben werden, einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und der künftigen Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht kommerziell sensibel sind. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 30.000 m gebohrt und plant, die Bohrungen mit 5 Diamantbohrgeräten fortzusetzen. Das Unternehmen hat erklärt, dass es von 2024 bis zum 4. Quartal 2025 60.000 m bohren wird. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Explorationsphase, um die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe zu erweitern.

Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne aufzeigen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78670Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78670&tr=1



