Die Porsche Automobil Holding SE verzeichnete am Montag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte die Vorzugsaktie um 2,1 Prozent auf 38,47 Euro, nachdem der Handelstag bei 37,50 Euro eröffnet worden war. Das Handelsvolumen belief sich auf 327.845 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 33,40 Euro, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich um 15,18 Prozent erholt hat. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch merklich unter dem 52-Wochen-Hoch von 52,32 Euro.

Dividendenaussichten und Analystenbewertungen

Die Zukunftsaussichten der Porsche SE werden von Analysten genau beobachtet. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividende von 2,73 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,56 Euro bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 38,86 Euro. Allerdings rechnen Marktbeobachter für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von 48,379 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und sollen am 25. März 2025 veröffentlicht werden.

