© Foto: Uwe Anspach/dpa

Der Schweizer Pharmariese Roche will in den kommenden fünf Jahren insgesamt 50 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten investieren und damit über 12.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Schritt gilt als Reaktion auf die jüngste Zollpolitik von Präsident Donald Trump, die gezielt auf den Ausbau der US-Produktion zielt. Roche-CEO Thomas Schinecker erklärte, die Investition unterstreiche das langfristige Engagement des Unternehmens auf dem US-Markt. Roche beschäftige bereits 25.000 Menschen an 24 US-Standorten. "Unsere Investitionen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren werden den Grundstein für unsere nächste Ära …