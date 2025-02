Der internationale Industriegasekonzern Linde setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort und erhöht die Quartalsdividende um beachtliche acht Prozent auf 1,50 Dollar je Aktie. Diese Entscheidung des Vorstands markiert die 32. jährliche Dividendenerhöhung in Folge und unterstreicht die stabile Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Mit einem Jahresumsatz von 33 Milliarden Dollar im Jahr 2024 und einem EBITDA von 12,75 Milliarden Dollar demonstriert der Konzern seine beeindruckende Finanzkraft. Die erhöhte Dividende wird am 27. März 2025 an alle Aktionäre ausgezahlt, die am 13. März 2025 im Aktienregister eingetragen sind.

Analysten bewerten Geschäftsaussichten positiv

Die Geschäftsperspektiven des Unternehmens werden von Marktbeobachtern überwiegend optimistisch eingeschätzt. Berenberg hat das Kursziel für die Linde-Aktie von 470 auf 505 Dollar angehoben und bekräftigt ihre Kaufempfehlung. Auch BMO Capital Markets zeigt sich zuversichtlich und erhöht das Kursziel auf 510 Dollar. Trotz einer leichten Anpassung der Gewinnprognose für 2025, die mit 16,15 bis 16,55 Dollar je Aktie etwas unter den Markterwartungen liegt, überzeugt das Unternehmen durch sein starkes Engagement in zukunftsweisenden Bereichen wie der Produktion von grünem Wasserstoff und Systemen zur CO2-Abscheidung.

