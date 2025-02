Kryptomarkt im Abwärtstrend: Solana und Memecoins unter Druck

Der Kryptomarkt verzeichnet aktuell starke Verluste, wobei insbesondere Altcoins unter erheblichem Druck stehen. Solana (SOL) ist mit einem temporären Rückgang von mehr als 15 Prozent auf unter 140 US-Dollar besonders betroffen, während Raydium (RAY) als führende Solana-DEX mit einem zwischenzeitlichen Minus von 30 Prozent noch härter getroffen wurde. Auch Meme-Coins verlieren an Aufmerksamkeit und gehören mit einem durchschnittlichen Rückgang von über 10 Prozent zu den größten Verlierern des aktuellen Marktgeschehens.

Experten sehen Parallelen zum Bullrun von 2017

Der bekannte Krypto-Experte Raoul Pal zieht Parallelen zwischen dem aktuellen Krypto-Zyklus und dem Jahr 2017. Damals durchlief Bitcoin fünf Korrekturen von über 28 Prozent, die jeweils zwei bis drei Monate dauerten, bevor neue Höchststände erreicht wurden. Altcoins verzeichneten dabei noch heftigere Rückgänge von bis zu 65 Prozent.

Seine Kernaussage lautet, dass solche Schwankungen in Bullenmärkten normal sind und langfristig betrachtet lediglich "Marktrauschen" darstellen. Anleger sollten sich nicht von kurzfristigen Rücksetzern verunsichern lassen. Auch für Solana gibt es Hoffnung: Der technische Trader CrypNuevo sieht zwar weiteres Abwärtspotenzial von etwa 10 Prozent, bevor sich der Kurs dem entscheidenden Unterstützungsbereich nähert, verweist jedoch auf die Marke von 128 US-Dollar als starke Unterstützung, an der sich eine Trendwende abzeichnen könnte.

Solaxy gewinnt an Bedeutung als innovative Layer-2-Lösung

In bärischen Marktphasen verlagert sich der Fokus vieler Entwickler auf Skalierung und Optimierung von Blockchains. Da spekulatives Interesse nachlässt, stehen technologische Fortschritte im Vordergrund. Weniger Netzwerkauslastung ermöglicht Tests und Implementierungen neuer Lösungen ohne hohe Gebühren oder Überlastungen.

Solaxy positioniert sich als innovative Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem und basiert auf Rollups, die eine große Anzahl von Transaktionen abseits des Mainnets bündeln, bevor sie gesammelt an Solana übermittelt werden. Dieses Verfahren reduziert die Belastung der Blockchain erheblich und verbessert die Effizienz. Während Ethereum in diesem Bereich bereits mehrere funktionierende Lösungen vorweisen kann, fehlt eine vergleichbare Skalierungsoption für Solana bisher.

Solaxy Presale erreicht 23 Millionen US-Dollar

Solaxy verzeichnet im laufenden Vorverkauf bereits über 23 Millionen US-Dollar an Raising Capital. Die Solana-Blockchain hatte zuletzt mit Überlastungen und Verzögerungen zu kämpfen, was die Skalierbarkeit mitunter wieder in Frage stellte. Solaxy setzt genau hier an und verspricht durch eine optimierte Architektur effizientere Transaktionsverarbeitung, niedrigere Kosten und eine stabile Performance.

Ein weiterer Aspekt, der Investoren anzieht, ist das Staking-Modell von Solaxy, das Renditen von aktuell immer noch rund 180 Prozent APY verspricht. Early-Adopters profitieren zudem von einer schrittweisen Preissteigerung, wodurch potenzielle Buchgewinne möglich werden. Der Token-Kauf ist mit ETH, USDT, BNB und SOL möglich - durch einfaches Verbinden des Wallets und Tauschen der Token über die Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.