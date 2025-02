EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

TAG Immobilien AG: Verkaufsergebnis in Polen und FFO II übertreffen Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 deutlich



25.02.2025 / 20:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verkaufsergebnis in Polen und FFO II übertreffen Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 deutlich Hamburg, 25. Februar 2025 Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Ergebnisse wurden im Geschäftsjahr 2024 die nachfolgenden Prognosen deutlich übertroffen: Bereinigtes Verkaufsergebnis in Polen: EUR 66,2 Mio. im Vergleich zum prognostizierten Wert von EUR 46-52 Mio. (ca. +35%)

FFO II: EUR 239,4 Mio. im Vergleich zum prognostizierten Wert von EUR 217-223 Mio. (ca. +9%) Das erhöhte bereinigte Verkaufsergebnis in Polen war insbesondere auf höhere Verkaufspreise und dadurch besser als erwartete Rohgewinnmargen der übergebenen Wohnungen zurückzuführen. Zudem profitierte das Ergebnis von Verkäufen unbebauter Grundstücke sowie von Zinserträgen aus Darlehen an Joint Ventures und aus kurzfristigen Geldanlagen. In Folge des höher als erwarteten bereinigten Verkaufsergebnisses in Polenvon EUR 66,2 Mio. (Vorjahr: EUR 82,8 Mio.) stieg der FFO II, der ergänzend das Vermietungsergebnis FFO I von EUR 175,1 Mio. (Vorjahr: EUR 171,7 Mio.) sowie das deutsche Verkaufsergebnis von EUR -1,9 Mio. (Vorjahr: EUR 1,1 Mio.) enthält, auf EUR 239,4 Mio. (Vorjahr: EUR 255,6 Mio.). Weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2024 können einer Pressemitteilung entnommen werden, die parallel am heutigen Tag veröffentlicht wird. Die endgültigen und geprüften Ergebnisse werden wie geplant mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 am 25. März 2025 bekannt gegeben. Die Definition des bereinigten Verkaufsergebnisses in Polen und des FFO II kann der Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024 auf den Seiten 19 und 20 entnommen werden. Kontakt: TAG Immobilien AG

Head of Investor&Public Relations Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 - 305

ir@tag-ag.com





Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:





25.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com