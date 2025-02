© Foto: Jean-Marc Barrère - Hans Lucas

Das vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch: DeepSeek will demnächst einen neuen Chatbot launchen. Und das so früh wie möglich!Das chinesische Startup vernichtete im vergangenen Monat weltweit eine Billion US-Dollar an den Aktienmärkten - durch ein günstiges KI-Modell für logisches Denken, das viele westliche Wettbewerber übertreffen soll. Bei kritischen Fragen dreht der Chatbot allerdings ins Off. Nun beschleunigt das in Hangzhou ansässige Unternehmen laut Reuters die Markteinführung des Nachfolgemodells R2 - der Weiterentwicklung des im Januar vorgestellten R1-Modells. Ursprünglich war die Veröffentlichung für Anfang Mai geplant, nun soll R2 jedoch so früh wie möglich erscheinen. Das neue …