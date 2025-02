HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat den operativen Gewinn (FFO I) im abgelaufenen Jahr gesteigert. Er sei von 171,7 Millionen Euro in 2023 auf 175,1 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Der auch Verkäufe umfassende FFO II sank von 255,6 auf 239,4 Millionen Euro. Hier hatte das Unternehmen allerdings nur mit 217 bis 223 Millionen Euro gerechnet. Hintergrund der besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung ist ein überraschend hohes Verkaufsergebnis in Polen.

TAG bestätigte alle Prognosen für 2025. Auch an der Zahlung einer Dividende für 2024 von 0,40 Euro hält das Unternehmen fest.

Anleger zeigten sich erfreut. Die TAG-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate um 3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./he/bek