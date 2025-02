DJ TAG Immobilien übertrifft Prognosen 2024 deutlich

DOW JONES--TAG Immobilien hat im vergangenen mit seinem Verkaufsgeschäft in Polen und bei den in der Immobilienbrache wichtigen operativen Kennziffern die Prognose deutlich übertroffen. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Ergebnisse erreichte das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen 66,2 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Hamburger Wohnimmobilienkonzern mitteilte. Das war zwar ein Rückgang von 82,8 Millionen Euro im Vorjahr, lag aber deutlich über der Konzernprognose von 46 bis 52 Millionen Euro. Dies sei insbesondere auf höhere Verkaufspreise und der Folge besserer Rohgewinnmargen der übergebenen Wohnungen als erwartet zurückzuführen. Zudem profitierte das Ergebnis von Verkäufen unbebauter Grundstücke sowie von Zinserträgen aus Darlehen an Joint Ventures und aus kurzfristigen Geldanlagen.

Der operative Gewinn FFO II ging im Jahresvergleich ebenfalls zurück, übertraf mit 239,4 Millionen Euro aber die Prognosespanne von 217 bis 223 Millionen Euro. Im Jahr 2023 hatte TAG Immobilien einen FFO II von 255,6 Millionen Euro erzielt.

Die starke operative Leistung sowohl des deutschen als auch des polnischen Mietportfolios führte zu einem Vermietungsergebnis FFO I von 175,1 Millionen Euro, das damit ebenfalls die prognostizierte Spanne von 170 bis 174 Millionen Euro übertraf. Im deutschen Portfolio konnte der Leerstand zum Jahresende auf 3,6 Prozent gesenkt werden nach 4,0 Prozent zu Jahresbeginn, das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis (like-for-like) stieg auf 3,0 Prozent pro Jahr nach 2,3 Prozent im Vorjahr.

Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 122,1 Millionen Euro. Im Jahr 2023 hatte der Konzern nach der Neubewertung des Portfolios einen Verlust von 410,9 Millionen Euro verbucht

Die endgültigen und geprüften Ergebnisse werden wie geplant mit dem Geschäftsbericht 2024 am 25. März bekannt gegeben.

February 25, 2025

