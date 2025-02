Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG) hat mit der erfolgreichen Einführung eines autarken, solarbetriebenen Smart Network-Controlled Repeater (NCR) mit dem Markennamen Lighthouse SolarTM einen bedeutenden Durchbruch bei der 5G-Erweiterung erzielt.

Airgain has launched Lighthouse Solar, a solar-powered 5G smart repeater (Photo: Airgain)

Diese revolutionäre Technologie ist vollständig vom Stromnetz abgekoppelt und eröffnet Telekommunikationsanbietern neue Umsatzmöglichkeiten, beschleunigt die Einführung von 5G in abgelegenen Gebieten und stärkt die Führungsposition von Airgain bei drahtlosen Lösungen der nächsten Generation.

Da der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur oft durch geografische Herausforderungen und hohe Bereitstellungskosten behindert wird, bietet das Lighthouse SolarTM Smart NCR-System von Airgain eine hoch skalierbare, schnell auf den Markt zu bringende und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen glasfaser- und stromabhängigen Lösungen. Jüngste Feldversuchsdemonstrationen bestätigen das transformative Marktpotenzial:

20 5G-Abdeckung, wodurch die adressierbare Marktreichweite in ländlichen und städtischen Gebieten erhöht wird.

Im Rahmen des jüngsten Versuchs wurde eine beispiellose Geschwindigkeitssteigerung beobachtet von 1 Mbit/s in bestehenden 4G-Netzen auf durchschnittlich über 250 Mbit/s, mit Spitzengeschwindigkeiten von 425 Mbit/s, selbst an zuvor unterversorgten Standorten.

Mehr als 50 Verbesserung der Spektrumseffizienz, Maximierung der Netzwerknutzung und Steigerung der Rentabilität der Betreiber.

Überlegene Verbindungsqualität, die den Datendurchsatz in schwierigen Umgebungen verbessert.

Schnelle Bereitstellung in weniger als einem Tag, wodurch die Abhängigkeit von Stromnetzen und Glasfaser-Backhaul entfällt und die Investitions- und Betriebsausgaben für Telekommunikationsanbieter gesenkt werden.

"Dieser Durchbruch positioniert Airgain an der Spitze der 5G-Infrastrukturrevolution", sagte Dr. Ali Sadri, Chief Technology Officer bei Airgain. "Durch das Angebot einer nachhaltigen, netzunabhängigen und schnell einsetzbaren Lösung ermöglichen wir es Telekommunikationsbetreibern, ihre Netzwerke zu geringeren Kosten zu erweitern, die Zuverlässigkeit der Dienste zu erhöhen und größere Monetarisierungsmöglichkeiten zu schaffen und das alles bei gleichzeitiger Verbesserung der globalen Konnektivität."

Angesichts des weltweiten Bestrebens nach nachhaltigen Telekommunikationslösungen und der steigenden Nachfrage nach einer Ausweitung der 5G-Abdeckung stellt das Lighthouse SolarTM NCR-System von Airgain eine überzeugende Investitionsmöglichkeit auf dem sich entwickelnden Markt für digitale Infrastruktur dar. Durch die Beseitigung traditioneller Engpässe bei der Bereitstellung öffnet diese Lösung die Tür zu schnelleren 5G-Einführungen, verbesserten Benutzererfahrungen und einer deutlich höheren Kundenzufriedenheit sowie langfristigen Kosteneinsparungen für Dienstanbieter.

Airgain wird seine Lighthouse-Solar-Lösung auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) vom 3. bis 6. März in Barcelona vorstellen. Dort wird das Unternehmen zusammen mit seinem Partner Omantel eine Veranstaltung ausrichten, um nachhaltige und intelligente 5G-Funksystemlösungen zu diskutieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

Hinweise für die Redaktion

Führungskräfte von Airgain stehen auch auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona vom 3. bis 6. März für Briefings zur Verfügung, um die transformativen Vorteile von Lighthouse Solar zu erörtern. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie ein Interview buchen möchten.

Über Airgain, Inc.

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG) mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist ein führender Anbieter fortschrittlicher drahtloser Konnektivitätslösungen, die innovative Innovationen in der 5G-Technologie vorantreiben. Wir sind bestrebt, leistungsstarke, kostengünstige und energieeffiziente drahtlose Lösungen bereitzustellen, die eine schnelle Markteinführung ermöglichen. Unsere Mission ist es, die Welt durch integrierte, innovative und optimierte drahtlose Lösungen zu verbinden. Unser vielfältiges Produktportfolio bedient drei Hauptmärkte: Unternehmen, Automobilindustrie und Verbraucher.

Weitere Informationen finden Sie unter airgain.com Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und X.

Contacts:

Medienkontakt:

Martyn Gettings, Tank PR

martyn.gettings@tank.co.uk