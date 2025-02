Das revolutionäre Reltio Lightspeed Data Delivery Network versorgt Unternehmen mit Echtzeitdaten, beispielloser Geschwindigkeit und ständiger Zuverlässigkeit

Das Unternehmen führt außerdem leistungsstarke neue Funktionen für die Reltio Data Cloud ein

Reltio®, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenvereinheitlichung und -verwaltung, gab heute die Einführung des Reltio Lightspeed Data Delivery Network bekannt, einer bahnbrechenden Innovation, die Echtzeitanwendungen und personalisierte Kundenerlebnisse mit vereinheitlichten Daten ermöglicht bereitgestellt in weniger als 50 Millisekunden weltweit.

Kundenerfahrungen sind nicht mehr auf ein Geschäft, ein Büro oder eine Filiale beschränkt. Wir leben in einer hypervernetzten Welt, in der Engagement überall stattfindet über mobile Apps, Kioske und sogar in unseren Autos. Verbraucher erwarten in jedem Kontext eine individuelle Ansprache, sei es beim Arztbesuch, bei der Buchung eines Hotelzimmers, beim Autokauf oder bei der Bestellung von Fast Food. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, zum Zeitpunkt des Engagements Echtzeitdaten in hoher Qualität zu liefern, was sie dazu zwingt, eine kostspielige, komplexe Infrastruktur aufzubauen, und oft nicht in der Lage ist, genaue, vertrauenswürdige Daten bereitzustellen, wo und wann sie benötigt werden.

"Kundenbindung und -konversion finden nicht mehr im Rückspiegel statt sie finden im Moment statt", sagte Ansh Kanwar, EVP of Product, Technology and Strategy bei Reltio. "Das Reltio Lightspeed Data Delivery Network löst dieses Problem, indem es API-fähige Daten sofort überall in weniger als 50 Millisekunden bereitstellt und so die Komplexität des Dienstes beseitigt, sodass sich Unternehmen auf das Wesentliche konzentrieren können die Bereitstellung nahtloser digitaler Erlebnisse und Echtzeit-Interaktionen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Sofortiger, zuverlässiger und skalierbarer Datenzugriff

Das Lightspeed Data Delivery Network von Reltio wurde entwickelt, um globale, funktionsübergreifende Teams mit beispielloser Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu unterstützen und Unternehmen Folgendes zu ermöglichen:

Weltweiter Zugriff auf kritische Daten in weniger als 50 Millisekunden, um eine nahtlose Leistung für Echtzeit-, kundenorientierte und andere geschäftskritische Anwendungen zu gewährleisten.

um eine nahtlose Leistung für Echtzeit-, kundenorientierte und andere geschäftskritische Anwendungen zu gewährleisten. Reduzierung von Infrakstrukturkosten durch Nutzung abfrageoptimierter In-Memory-Datensätze in einer vereinfachten Servicearchitektur.

durch Nutzung abfrageoptimierter In-Memory-Datensätze in einer vereinfachten Servicearchitektur. Verbesserung der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit von Kerndaten durch optionale Bereitstellung in mehreren Regionen.

Kanwar fügte hinzu: "In jeder Branche besteht ein dringender Bedarf an Echtzeitdaten. Zum Beispiel möchten die Einzelhandelskunden von Reltio, dass die Daten in der Nähe ihrer weltweit verteilten Kassensysteme gespeichert werden, unsere Kunden aus dem Gastgewerbe wünschen sich ein nahtloses Erlebnis für Treueprogramme, die über mobile Apps bereitgestellt werden, und Zahlungsabwickler möchten sicherstellen, dass die Transaktionsverarbeitung für Zahlungen so schnell wie möglich erfolgt. Reltio stellt für all diese Anwendungsfälle Daten in Echtzeit bereit."

Erweiterte Funktionen in der Reltio Data Cloud

Reltio hat außerdem leistungsstarke neue Funktionen in Reltio Data Cloud eingeführt, die die Datensicherheit, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit weltweit weiter verbessern. Die Reltio Data Cloud bietet jetzt innovative Funktionen zur Verbesserung des Datenschutzes, der Vereinheitlichung und der Benutzerfreundlichkeit, darunter:

Datenmaskierung: Schützt sensible Daten mit konfigurierbaren granularen Kontrollen und rollenbasierter Zugriffssteuerung (RBAC), um die Compliance und Sicherheit zu verbessern.

Schützt sensible Daten mit konfigurierbaren granularen Kontrollen und rollenbasierter Zugriffssteuerung (RBAC), um die Compliance und Sicherheit zu verbessern. Überprüfung der Massenübereinstimmung: Beschleunigt die Datenvereinheitlichung und erhöht die Produktivität des Datenteams, indem die Überprüfung von Tausenden potenzieller Übereinstimmungen in großen Mengen ermöglicht wird und bis zu 100 potenzielle Datenübereinstimmungen gleichzeitig aufgelöst werden können.

Beschleunigt die Datenvereinheitlichung und erhöht die Produktivität des Datenteams, indem die Überprüfung von Tausenden potenzieller Übereinstimmungen in großen Mengen ermöglicht wird und bis zu 100 potenzielle Datenübereinstimmungen gleichzeitig aufgelöst werden können. Umgekehrte Geocodierung: Wandelt komplexe Standortdaten in leicht lesbare, überprüfbare Adressen um und hilft Unternehmen so, ihre Abläufe zu optimieren, die Reichweite des gezielten Marketings zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Die Reltio Data Cloud unterstützt Unternehmen bei der Lösung ihrer anspruchsvollsten Datenprobleme in großem Umfang und ermöglicht KI-gestützte Innovationen in allen Bereichen ihrer Organisationen. Die Reltio Data Cloud verarbeitet heute insgesamt 61,1 Mrd. API-Aufrufe pro Jahr und verwaltet 9,1 Mrd. konsolidierte Profile, 100 Mrd. Beziehungen und Nutzer in über 140 Ländern

Verfügbarkeit

Das Reltio Lightspeed Data Delivery Network und die Reltio Data Cloud sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag 2025.1 unseres Produktteams.

