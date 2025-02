An den Börsen geht es weiterhin zum Teil holprig zu. Das lässt sich auf das geopolitische Chaos zurückführen, aber auch die Unternehmen selbst liefern in diesen Tagen einige wegweisende Impulse. Damit dürfte es heute munter weitergehen, denn eines der aktuell wohl am meisten beachtenden Unternehmen wird nach Börsenschluss einen Blick in die Bücher gewähren.Anzeige:Die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia (US67066G1040) scheinen eher mit Sorge denn mit Zuversicht erwartet zu werden. Darauf weist zumindest hin, dass der Aktienkurs wieder ...

