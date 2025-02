DJ KORREKTUR: Munich Re erhöht Dividende und kündigt weiteren Aktienrückkauf an

(In der um 19.49 Uhr gesendeten Meldung muss der 4. Absatz korrekt heißen: "Die Munich Re legt am Mittwoch Zahlen für 2024 vor. Sie hat einen Gewinnanstieg auf über 5 (NICHT: auf 4,5 Milliarden) in Aussicht gestellt." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Munich Re erhöht Dividende und kündigt weiteren Aktienrückkauf an

DOW JONES--Die Munich Re hat ihre Dividende angehoben und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 Euro je Aktie erhalten, wie der Rückversicherer mitteilte. Das sind 5,00 Euro mehr als im Jahr zuvor und mehr als Analysten im Konsens mit 16,50 Euro je Stück erwartet hatten.

Zudem will der DAX-Konzern im Zeitraum vom 30. April 2025 bis spätestens zur Hauptversammlung 2026 eigene Aktien im Wert von maximal 2,0 Milliarden Euro zurückkaufen. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Der Konzern schüttet damit insgesamt 4,6 Milliarden Euro aus, ein Jahr zuvor betrug die Kapitalrückführung 3,5 Milliarden Euro.

Die Munich Re legt am Mittwoch Zahlen für 2024 vor. Sie hat einen Gewinnanstieg auf über 5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

February 25, 2025 16:18 ET (21:18 GMT)

