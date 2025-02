Nutzung der modernen Breitbandzugangslösungen von Radisys zur Erschließung neuer Services im US-Markt

Radisys Corporation ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, und Zoom Technology Group (ZTG), ein Glasfasernetzbetreiber mit einem umfangreichen globalen Netzwerk und Hauptsitz in Dubai, VAE, kündigen eine strategische Kooperation an, um die Reichweite der glasfaserbasierten Breitbandkonnektivität in den Vereinigten Staaten zu erweitern. Als Grundlage dient das moderne Connect Open Broadband-Portfolio von Radisys, das zuvor erfolgreich in Südafrika eingeführt wurde.

Die führenden, Cloud-nativen, modernen Connect Open Broadband-Lösungen von Radisys, die auf Softwareimplementierungen basieren, zeichnen sich durch offene Spezifikationen aus, die eine nahtlose Interoperabilität mit Lösungen anderer Hersteller sicherstellen und ein offenes Ökosystem fördern. Das wettbewerbsfähige, auf standardgefertigtem Silikon basierende Portfolio ist für das richtige Schaltniveau optimiert und ermöglicht es ZTG durch die Wahl und Verwaltung erstklassiger Breitbandlösungen, die ihre einzigartigen aktuellen und zukünftigen Netzwerkanforderungen erfüllen, Investitions- und Betriebskosten zu senken.

Das das gesamte Spektrum umfassende Breitbandzugangsportfolio von Connect Open Broadband bietet Open-Source-basierte Software (Connect Broadband Access Controller, Radisys Management System), interoperable/offene optische Netzwerkterminals (ONTs) und VOLTHA-/SEBA-basierte optische Leitungsterminals (OLTs) von Linux Foundation Broadband, die G-PON und XGS-PON in demselben OLT-PON-Port unterstützen, ohne dass die PON-Hardware später geändert oder einem Upgrade unterzogen werden müsste.

Mohammed Manjra, Gründer und CEO, Zoom Technology Group: "Die Produkte von Radisys sind bei unserem Einstieg in den US-Markt ein Gamechanger. Ihre offenen, disaggregierten Breitbandlösungen bieten die nötige Flexibilität, um unsere Architektur an die zukünftigen Gegebenheiten anzupassen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie, der es uns ermöglicht, nicht versorgten und unterversorgten Gemeinschaften weltweit Hochgeschwindigkeitsinternetlösungen bereitzustellen, die einen breiten Zugang fördern, um die derzeitige digitale Kluft in vielen nicht versorgten und unterversorgten Gegenden zu überwinden."

Arpit Joshipura, GM von Networking, IoT und Edge bei der Linux Foundation: "Die globale Expansion von VOLTHA unterstreicht die fortgesetzte Umstellung der Branche auf offene, disaggregierte Netzwerke, die Innovation und Skalierbarkeit fördern. In dem Maße, in dem mehr Betreiber VOLTHA nutzen, um Bereitstellungen zu optimieren, und die Interoperabilität verbessern, um deren Kosten, Effizienz, Flexibilität und schnellere Servicebereitstellung zu nutzen, wird die wichtige Rolle offener Standards in Zugangsnetzen der nächsten Generation gestärkt."

Arun Bhikshesvaran, CEO, Radisys: "Wir freuen uns, von ZTG ausgewählt worden zu sein, um nach der Einführung in Südafrika ihr Breitbandgeschäft in den Vereinigten Staaten zu fördern. Unser Einsatz für offene Standards und Systeme wird durch diesen Meilenstein noch verstärkt. Er bedeutet nach den skalierten Implementierungen in Asien und Europa auch eine deutliche Expansion unserer VOLTHA-/SEBA-basierten Lösungen in Amerika."

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führendes Unternehmen für offene Telekommunikationslösungen und -dienste. Seine disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards in Kombination mit offener Software und Hardware und ermöglichen es Service Providern, die offene digitale Transformation voranzubringen. Radisys bietet ein End-to-End-Lösungsportfolio, angefangen bei digitalen Endpunkten über disaggregierte Systeme, Systeme mit freiem Zugang und Kernsysteme bis hin zu immersiven digitalen Anwendungen und Interaktionsplattformen. Sein erstklassiger, erfahrener Unternehmensbereich für Netzwerkdienstleistungen bietet Leistungen über den gesamten Lebenszyklus, um Service Provider dabei zu unterstützen, hochgradig skalierbare, leistungsstarke Netzwerke mit optimalen Gesamtbetriebskosten aufzubauen und zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Über Zoom Technology Group

Die Zoom Technology Group hat mehr als 3 Jahrzehnte Erfahrung bei der weltweiten Bereitstellung von Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Breitbandinfrastruktur und möchte durch innovative Lösungen positive Veränderungen in den von uns versorgten Gemeinschaften bewirken. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet derzeit eine Infrastruktur von mehr als 21 Millionen Fuß und ist auf 10 Büros weltweit mit mehr als 77.000 aktiven privaten und kommerziellen Kunden angewachsen. Im Laufe der nächsten 5 Jahre möchten wir unsere Infrastruktur auf 257 Millionen Fuß erweitern und über 2,7 Millionen Endpunkte versorgen.

